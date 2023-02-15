夜店狂歡後遭盤查囂張嗆聲 通緝犯跑百米被體院畢業警追上

台中林姓男子今凌晨上夜店後被警方盤查，他擔心通緝身分曝光拿假證件企圖矇混，被識破就轉身拔腿狂奔，警方則發動全面圍捕，在一片漆黑停車場採地毯式搜索，林聽見腳步聲想繼續逃，未料卻被1名體院畢業、長跑專長的男警追上，林囂張氣燄全消還向警方三鞠躬致歉仍被解送歸案。

台中第4分局指出，大墩派出所警員呂世豪、林可婷今凌晨在南屯區大富街、大川街口見林男和一群朋友剛從夜店出來，上前盤查時友人還故意阻擋，向警方嗆聲說「你不要碰我啦」、「放手啦」、「阿SIR你不要亂推我啦」。

後來林先是假意配合拿出身分證，但員警發現他明顯和證件照片上特徵有差異，進一步查詢資料也和他不符，加上林男起初報岀的身分證字號，警方查詢發現是名57歲男子，和林男實際31歲差距過大，正打算進一步詢問時他就轉身狂奔。

警方隨即通報線上巡邏警力到場，但林也相當狡猾，轉身躲進向上路、大觀路上的私人停車場和警察玩起躲貓貓，警方也將林男的特徵廣群組，發動全面圍捕，並在漆黑伸手不見五指的停車場仔細尋找，就垃圾桶也不放過。

後來林男疑似聽到員警靠近的腳步身，心慌下又轉身以跑百米衝刺，但到場的吳姓男警剛好是國立台灣體育運動大學畢業的長跑好手，追捕林男毫不費力就抓到人，林當下也累得氣喘吁吁連反抗之力都沒有。

警方帶回確認，發現林男是因詐騙案件經2個詐欺罪判7年確定，但他因遲遲未到案執行才被台中院檢發布通緝，林最後在派出所酒醒後也深感後悔，還向警方連3鞠躬致歉，最終仍被解送歸案。

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