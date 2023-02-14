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刑期剩不到1年…自強外役監受刑人魯宗龍脫逃 檢方發布通緝

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮自強外役監受刑人27歲魯宗龍逾假未歸脫逃，他於本月11日回金門老家，原訂昨天晚上要搭火車回外役監，卻到現在仍不見人影，外役監緊急通報花蓮地檢署，檢方發布通緝。刑事局今天也發布緊急查緝專刊，並提醒所有單位員警查緝時注意安全。

魯宗龍11日申請返金門老家探親獲准，原訂於13日晚間8時收假返監，但原本的班機因機場濃霧延誤未搭上，後來下午5點搭上加開班次班機，晚上7時許才飛抵松山機場，在機場有跟外役監聯繫，會晚點返監，並前往南港車站買車票。

自強外役監昨天等到深夜未見魯男返監，聯繫家屬也不知去向，緊急調閱監視器，發現松山機場有影像人已下機，南港車站也有買車票的身影，但不確定是否有搭上火車，或是中途下車離開。

外役監通報地檢署，警政署也發布緊急查緝，檢方已組成專案小組，由檢察官指揮偵辦追緝，花蓮刑大也已成立專案，正在積極追捕中。

據了解，魯宗龍有詐欺與竊盜前科，因詐欺罪遭判刑2年8月，原本在金門監獄服刑的他，表現良好，去年8月30日獲選到自強外役監服刑。

魯宗龍已放過外出5次外出假，刑期剩不到1年，去年11月報過假釋但未通過，曾有因買不到機票逾假未歸前例，沒想到又再次逾假未歸，恐影響未來假釋出獄機會。

花蓮自強外役監1名受刑人趁返家時脫逃，目前仍失聯。聯合報系資料照
花蓮自強外役監1名受刑人趁返家時脫逃，目前仍失聯。聯合報系資料照
花蓮自強外役監受刑人27歲魯宗龍逾假未歸脫逃，外役監緊急通報花蓮地檢署，檢方已發布通緝。圖／取自刑事局網頁
花蓮自強外役監受刑人27歲魯宗龍逾假未歸脫逃，外役監緊急通報花蓮地檢署，檢方已發布通緝。圖／取自刑事局網頁

外役監 受刑人 監獄

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