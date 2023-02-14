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影／為愛守護梨山家園 逃逸移工自主到案免管制

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市梨山櫻花正盛，訴說著一段浪漫的異國愛情故事。移民署台中市第二服務站行動列車深入梨山，見證越南籍新住民阮文歌與妻子石氏嫩相愛，原本逃逸的阮為組家庭自行到案，歸國管制2年再回台灣與妻重逢。移民署現推出「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，逃逸移工無須管制、收容，只繳交最低罰鍰，協助外國朋友在台成家立業。

越南籍石氏嫩日前嫁來台灣在高山工作，生育2子女，因配偶過世，她一肩扛起家計，果園規模逐漸擴大。

阮文歌以越南移工身分來台，原在工廠上班，友人介紹薪資更高的種菜工作到梨山生活，與同鄉石氏嫩相知相愛。

石氏嫩認為，丈夫逾期居留身分在台生活得躲藏一輩子，鼓勵阮到移民署到案，阮到案並繳納 1萬元罰鍰歸國，管制2年不得入台，夫妻倆只能藉由通訊軟體訴說相思。

石氏嫩回想當年，農忙還得獨自扶養子女，實在心力交瘁，所幸管制結束兩人立即登記結婚，阮文歌取得台灣居留身分，一家4口安穩生活。

移民署臺中市第二服務站主任周佑仁感動2人的愛情故事，並介紹移民署正推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，相愛的戀人不必再像阮文歌一樣受限管制，現在到案移工不管制、不收容，且只需繳交最低罰鍰。

周佑仁強調，此專案機會只到6月30日止，可撥打0800-024-881多語專線，有逾期情況的外國朋友，請提起勇氣把握當下，掌握幸福未來。

石氏嫩說，這真的是很好的專案，很多人可能會畏懼到案後的罰鍰和管制期，要像他們夫妻一樣自行到案，再通過管制時間的考驗，實在不容易。

石氏嫩很感謝移民署提供這樣的好機會，她也希望逾期的朋友別再受怕，鼓起勇氣面對，才能在台灣共組幸福。

越南籍新住民阮文歌與妻子石氏嫩相愛，原本逃逸的阮為組家庭自行到案，歸國管制2年再回台灣與妻重逢。圖／移民署台中市第二服務站提供
越南籍新住民阮文歌與妻子石氏嫩相愛，原本逃逸的阮為組家庭自行到案，歸國管制2年再回台灣與妻重逢。圖／移民署台中市第二服務站提供
越南籍新住民阮文歌與妻子石氏嫩相愛，原本逃逸的阮為組家庭自行到案，歸國管制2年再回台灣與妻重逢。圖／移民署台中市第二服務站提供
越南籍新住民阮文歌與妻子石氏嫩相愛，原本逃逸的阮為組家庭自行到案，歸國管制2年再回台灣與妻重逢。圖／移民署台中市第二服務站提供
越南籍新住民阮文歌與妻子石氏嫩相愛，原本逃逸的阮為組家庭自行到案，歸國管制2年再回台灣與妻重逢。圖／移民署台中市第二服務站提供
越南籍新住民阮文歌與妻子石氏嫩相愛，原本逃逸的阮為組家庭自行到案，歸國管制2年再回台灣與妻重逢。圖／移民署台中市第二服務站提供
移民署正推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，現在到案移工不管制、不收容，且只需繳交最低罰鍰。圖／移民署台中市第二服務站提供
移民署正推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，現在到案移工不管制、不收容，且只需繳交最低罰鍰。圖／移民署台中市第二服務站提供

移民署 梨山 移工

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