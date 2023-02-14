快訊

火鍋吃不完打包送遊民遭批 黃大米重回現場曝「對方現況」

網友控「星雲舍利子盜圖」又刪文 拍攝弟子痛心遭汙衊

畫面曝光！恐怖「爆炸聲」連3響 高雄老翁騎電動車燒焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遭搜出毒品海洛因、槍彈 鶯歌男被逮令限制住居

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

鄭姓男子沾染毒品並擁槍自重，台北市中山分局警方日前獲報介入調查，近日到鄭男住家埋伏搜索，查獲改造槍彈及毒品海洛因，詢依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦，檢複訊後令其限制住居。

警方調查，50歲鄭男有吸毒惡習，近期遭舉報擁槍自重，專案小組跟監埋伏後，鎖定鄭男行蹤，2月9日晚間在鄭男位於新北市鶯歌區的住處外，趁其外出時展開搜索，當場在鄭男身上查獲改造手槍1把、子彈12枚，及毒品海洛因1包。

據悉，鄭男持毒又持槍彈，警方懷疑他所持有的毒品「不只是自用」；鄭男落網供稱槍彈是從已故友人處取得，毒品則是自己毒癮難戒，平時打零工向不知名者購買的，否認販毒。警詢後依法將其送辦，檢方複訊後則令其限制住居並請回。

警方呼籲，各行各業民眾都是社會治安守護者，如發現生活周遭有可疑人、事、物，應立即撥打110報案專線，讓歹徒無所遁形，警民一體共同維護社會治安。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

警方在鄭男身上查獲改造手槍1把、子彈12枚，及毒品海洛因1包。記者李隆揆／翻攝
警方在鄭男身上查獲改造手槍1把、子彈12枚，及毒品海洛因1包。記者李隆揆／翻攝

毒品 吸毒

延伸閱讀

影／新北毒蟲缺錢賣帳戶遭通緝 落網身上又帶毒品

情人節帶兔寶寶結婚 新北今預約登記165對

屏東男吃安眠藥還開車 撞洗衣店後被警查獲上膛槍彈

高雄2轎車行車糾紛急煞砸車 警意外抄獲367包毒品

相關新聞

北市南港警分局警備隊員涉毒 遭記兩大過免職

台北市南港警分局王姓警備隊員因執勤時常精神狀況不佳，分局主管發現後主動暗中調查，昨（13日）持搜索票至王姓隊員家中，當場...

搶超商無保請回兩天後再劫長腿正妹 這次成功羈押了

高雄46歲詹姓男子前天深夜10時許，持刀脅迫29歲黃姓百貨公司櫃姐交出現金，黃女身上沒錢，詹逼她到超商領錢後，強取100...

遭搜出毒品海洛因、槍彈 鶯歌男被逮令限制住居

鄭姓男子沾染毒品並擁槍自重，台北市中山分局警方日前獲報介入調查，近日到鄭男住家埋伏搜索，查獲改造槍彈及毒品海洛因，詢依違...

國一南下204公里昨死亡車禍 4歲童沒坐兒童椅拋車外身亡

道一號彰化南下204公里路段昨下午6點發生重大車禍，辛姓女子駕車疑似自撞護欄，撞擊力道強大讓她和坐副駕駛座4歲兒子拋出車...

證據保全與生態回復難兩全？靠這招就算洩砂脫罪也沒用

大陸抽砂船屢傳越界違法抽砂，為保全證據，不只扣船還要帶砂一同返港，雖後續船員判刑沒收船舶，但遺留在船內的海沙，因冗長偵審...

影／三方詐騙買空賣空 台中男盜圖賣手機獲利15萬

網路交易越來越興盛，但也有歹徒利用網路去識別化的特性，利用「買空賣空」方式，盜用他人商品圖片後刊登販售資訊，再假扮買家，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦