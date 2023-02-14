遭搜出毒品海洛因、槍彈 鶯歌男被逮令限制住居

鄭姓男子沾染毒品並擁槍自重，台北市中山分局警方日前獲報介入調查，近日到鄭男住家埋伏搜索，查獲改造槍彈及毒品海洛因，詢依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌送辦，檢複訊後令其限制住居。

警方調查，50歲鄭男有吸毒惡習，近期遭舉報擁槍自重，專案小組跟監埋伏後，鎖定鄭男行蹤，2月9日晚間在鄭男位於新北市鶯歌區的住處外，趁其外出時展開搜索，當場在鄭男身上查獲改造手槍1把、子彈12枚，及毒品海洛因1包。

據悉，鄭男持毒又持槍彈，警方懷疑他所持有的毒品「不只是自用」；鄭男落網供稱槍彈是從已故友人處取得，毒品則是自己毒癮難戒，平時打零工向不知名者購買的，否認販毒。警詢後依法將其送辦，檢方複訊後則令其限制住居並請回。

警方呼籲，各行各業民眾都是社會治安守護者，如發現生活周遭有可疑人、事、物，應立即撥打110報案專線，讓歹徒無所遁形，警民一體共同維護社會治安。