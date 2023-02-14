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搶超商無保請回兩天後再劫長腿正妹 這次成功羈押了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄46歲詹姓男子前天深夜10時許，持刀脅迫29歲黃姓百貨公司櫃姐交出現金，黃女身上沒錢，詹逼她到超商領錢後，強取1000元逃逸，警方昨天上午7時許逮到詹男，詹案發前兩天也曾在鳳山空手搶劫超商，得手8300元，前案經檢方聲押，但法院以詹沒錢，裁定無保請回，這次再犯下強盜罪，經檢方再次聲押後，院方裁定准押。

警方調查，在百貨公司當櫃姐的29歲黃姓女子，昨晚約10時許，在位於中華路和新田路口停車場取車時，遇到詹亮尖刀，抵住她腰間，威逼交付財物，黃女因身上沒錢，歹徒要脅她走進超商領款。

當時詹男跟著黃女進超商，黃擔心遭遇不測，不敢向民眾和店員求救，提款時，詹站在後方監控黃女提款，黃領了1000元現金後交給詹男，詹得手後，快步離開超商，騎機車逃離現場。

黃女遇搶後，整個人嚇得臉色蒼白，以顫抖語氣向超商內民眾求救，路人協助報警，轄區新興警分局警方漏夜調閱監視器追查，查出是家住前鎮區中華五路的詹姓男子所為，埋伏一整夜後，昨天早上7時24分許，見詹返回住處展開圍捕，當時詹手持作案用的尖刀試圖反抗，但仍被警方壓制在地逮捕。

警方在詹身上找到毒品注射針筒、贓款800元，詹坦承因缺錢吸毒，伺機在停車場尋找下手目標。警方清查詹身分時，發現10日清晨1時許，也就是案發前2天，詹因毒癮發作，凌晨時分，頭戴安全帽走進鳳山區瑞興路一家超商，空手表明「搶劫」，得手8300元逃逸，案發約1小時後，就被警方逮到。

當時鳳山警分局警方依恐嚇取財罪嫌將詹移送高雄地檢署偵辦，檢察官聲請羈押，但法官認犯行輕微，原欲諭令詹交保，但詹沒錢交保，改無保飭回，沒想到步出法院2天後，卻又再度持刀當街搶路人犯案。

昨天警方認詹男涉及恐嚇取財罪，警詢後將移送地檢署偵辦，檢方以詹男持刀脅迫黃女交出財物，以「強盜罪」向法院聲押，昨深夜高雄地院召開羈押庭，認為詹接連犯下強盜、恐嚇取財等罪，有反覆實施犯罪之虞，裁定准押。

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高雄詹姓男子因毒癮發作，曾在10日凌晨空手搶鳳山區一家超商，得手8300元逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄詹姓男子因毒癮發作，曾在10日凌晨空手搶鳳山區一家超商，得手8300元逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄詹姓男子昨晚持尖刀抵長髮妹腰間，逼超商領款，得手千元逃逸，警方漏夜緝捕，昨天上午在前鎮區逮人。記者石秀華／翻攝
高雄詹姓男子昨晚持尖刀抵長髮妹腰間，逼超商領款，得手千元逃逸，警方漏夜緝捕，昨天上午在前鎮區逮人。記者石秀華／翻攝
高雄一名長髮正妹前晚至中華路和新田路口的超商領錢，步出超商後，遇到詹男亮刀搶走1千元。記者張議晨／攝影
高雄一名長髮正妹前晚至中華路和新田路口的超商領錢，步出超商後，遇到詹男亮刀搶走1千元。記者張議晨／攝影

超商 恐嚇 強盜 吸毒

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