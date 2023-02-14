影／三方詐騙買空賣空 台中男盜圖賣手機獲利15萬

網路交易越來越興盛，但也有歹徒利用網路去識別化的特性，利用「買空賣空」方式，盜用他人商品圖片後刊登販售資訊，再假扮買家，利用「三方詐騙」的方式牟利，台中市刑大去年底查獲吳姓男子，就利用此方式，假借販售iPhone，牟利15萬元，遭警方送辦。

台中市刑大偵五隊在去年底時，連續查獲吳姓（22歲）、蔡姓男子（24歲）利用「三方詐騙」手法牟利，吳男手法是先在臉書註冊多個人頭帳號，接著盜取不同賣家販售iPhone的圖片，接著在各大社團發文，謊稱有便宜iPhone手機要出售。

吳男另外在遊戲平台扮演買家，佯稱要購買虛擬遊戲幣，經取得匯款帳號後，轉提供給欲買手機的買家匯款，警方蒐證後，在去年底於桃園市桃園區三民路大樓內將其逮捕到案，當場查扣手機2隻，現金7200元。

市刑大偵五隊發現，吳男利用該種「買空賣空」手法，不法牟利15萬元，其中被害的有4名買家、2名賣家。

另外，蔡男則是在臉書社團，佯稱有便宜2000元煙火要販售，也向民宿業者定房，蔡男將民宿業者的銀行帳戶，提供給要買煙火的買家後，他再去民宿居住一晚，還要求業者匯款多匯款的房錢，牟利2000元，去年底也在桃園被警方緝捕到案。

台中市刑大表示，網路因具隱匿性，缺乏實名及保障機制，容易成詐欺集團使用之犯罪工具，民眾網購時，最好選擇有信譽的購物平臺進行交易，並透過平台指定的方式付款，對買賣雙方皆有保障，若為省下手續費或貪便宜而進行場外交易，結果可能得不償失。