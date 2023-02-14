南港分局警員被搜出安非他命 毒品罪移送記兩大過免職

台北市南港警分局警備隊王姓警員涉嫌施用毒品，因執勤常精神不濟被分局調查，警方昨搜索他住處，查獲安非他命1包及吸食器，逮捕他依毒品罪移送，將記兩大過免職。

據了解，34歲王姓警員原是北市大安警分局偵查隊偵查佐，被大安提列違紀傾向人員，去年10月調南港警備隊。

分局督察組發現，王上班常打瞌睡，跟監蒐證懷疑與毒品人口不當接觸，報請新北地檢署指揮偵辦，昨傍晚約5點赴他新北市永和區住處搜索，搜出安非他命約1公克及吸食器，王坦承購買毒品施用，警方採尿送驗，詢後今依毒品罪移送。

分局調查，王身為執法人員，知法犯法，不適任警察工作，將依公務人員考績法、警察人員人事條例記兩大過免職，並追究相關人員考核監督不周責任。分局表示，對員警違法違紀不掩飾、不庇縱、不護短，從嚴究辦，淨化警察陣容。