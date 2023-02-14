快訊

「法乳般淨白」整理靈骨驚人發現！佛光山證實：星雲大師有數不清的舍利子

衛福部新人事 周志浩升任衛福部次長 莊人祥接疾管署長

南港分局警員被搜出安非他命 毒品罪移送記兩大過免職

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市南港警分局警備隊王姓警員涉嫌施用毒品，因執勤常精神不濟被分局調查，警方昨搜索他住處，查獲安非他命1包及吸食器，逮捕他依毒品罪移送，將記兩大過免職。

據了解，34歲王姓警員原是北市大安警分局偵查隊偵查佐，被大安提列違紀傾向人員，去年10月調南港警備隊。

分局督察組發現，王上班常打瞌睡，跟監蒐證懷疑與毒品人口不當接觸，報請新北地檢署指揮偵辦，昨傍晚約5點赴他新北市永和區住處搜索，搜出安非他命約1公克及吸食器，王坦承購買毒品施用，警方採尿送驗，詢後今依毒品罪移送。

分局調查，王身為執法人員，知法犯法，不適任警察工作，將依公務人員考績法、警察人員人事條例記兩大過免職，並追究相關人員考核監督不周責任。分局表示，對員警違法違紀不掩飾、不庇縱、不護短，從嚴究辦，淨化警察陣容。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

南港分局外觀。本報資料照
南港分局外觀。本報資料照

毒品 警察

延伸閱讀

北市南港警分局警備隊員涉毒 遭記兩大過免職

邊開車邊吵架…三峽男撞號誌箱 車內毒品全都露遭逮

影／台中商旅淪毒窟 警撞破毒鴛鴦用「下體」吸食器

台南交通警員涉盜賣個資遭免職 檢方起訴加重其刑

相關新聞

北市南港警分局警備隊員涉毒 遭記兩大過免職

台北市南港警分局王姓警備隊員因執勤時常精神狀況不佳，分局主管發現後主動暗中調查，昨（13日）持搜索票至王姓隊員家中，當場...

搶超商無保請回兩天後再劫長腿正妹 這次成功羈押了

高雄46歲詹姓男子前天深夜10時許，持刀脅迫29歲黃姓百貨公司櫃姐交出現金，黃女身上沒錢，詹逼她到超商領錢後，強取100...

中正大學調查治安滿意度下滑 警政署：虛心檢討改善

中正大學今公布去年民眾對司法與犯罪防制滿意度調查研究，整體治安、警察維護治安、住家及社區治安滿意度均下滑，學者分析與台南...

證據保全與生態回復難兩全？靠這招就算洩砂脫罪也沒用

大陸抽砂船屢傳越界違法抽砂，為保全證據，不只扣船還要帶砂一同返港，雖後續船員判刑沒收船舶，但遺留在船內的海沙，因冗長偵審...

影／三方詐騙買空賣空 台中男盜圖賣手機獲利15萬

網路交易越來越興盛，但也有歹徒利用網路去識別化的特性，利用「買空賣空」方式，盜用他人商品圖片後刊登販售資訊，再假扮買家，...

南港分局警員被搜出安非他命 毒品罪移送記兩大過免職

台北市南港警分局警備隊王姓警員涉嫌施用毒品，因執勤常精神不濟被分局調查，警方昨搜索他住處，查獲安非他命1包及吸食器，逮捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦