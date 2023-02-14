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北市南港警分局警備隊員涉毒 遭記兩大過免職

聯合報／ 記者李易昌／台北即時報導

台北市南港警分局王姓警備隊員因執勤時常精神狀況不佳，分局主管發現後主動暗中調查，昨（13日）持搜索票至王姓隊員家中，當場搜出毒品及吸食器，以依法送辦外，王員也遭記二大過免職，分局也將追究相關人員考核及監督不周責任。

據了解，王員（34歲）去年由大安分局調往南港分局警備隊，平日執勤出現精神不濟還常出包，單位同仁懷疑有隱情，報請新北地檢署拘票及搜索票後，昨前往王員家中搜索，並搜到相關證物。

南港分局強調，王員身為執法人員，知法犯法，已不適任警察工作，將依公務人員考績法、警察人員人事條例，予以「記二大過」及「免職」處分，並將追究相關人員考核監督不周責任。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

台北市警局南港分局外觀。本報資料照
台北市警局南港分局外觀。本報資料照

警察 毒品

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