中正大學調查治安滿意度下滑 警政署：虛心檢討改善

中正大學今公布去年民眾對司法與犯罪防制滿意度調查研究，整體治安、警察維護治安、住家及社區治安滿意度均下滑，學者分析與台南市殺警、學甲區槍擊案及台北市「88會館」、台版柬埔寨事件有關，呼籲政府應加強跨部會合作。警政署表示，虛心檢討，努力改善治安。

警政署說，近年整體治安滿意度巨幅波動，與社會重大矚目刑案及新聞報導有關，這次接近調查期間發生南投縣生技公司4死槍擊案、台南雙警遇襲命案、學甲88槍槍擊案及詐騙集團拘禁人頭帳戶等，讓民眾產生對治安不穩定感。

警政署強調，近年整體刑案發生數趨勢平穩，重大案件能迅速偵破，已規劃緝毒、掃黑、打詐、肅槍具體策進作為，將虛心檢討，積極透過跨部會合作努力改善治安，讓民眾有感。

據中正大學研究，相較前年滿意度，整體治安掉最多，從5成1降至3成9，降幅超過1成；警察維護治安仍維持7成以上，但從8成2降至7成3；近年多數民眾肯定的住家及社區治安也降至8成3，下滑5個百分點。

除對政府強力緝毒有5成5肯定，治安相關滿意度均不高，5成4不滿意政府強化社會安全網，5成3不滿意政府詐騙犯罪防制；司法部分，法官可公正公平審理與判決刑事案件滿意度仍低迷，僅3成2肯定。