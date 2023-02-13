台中連破重大刑案！黃明昭今發19萬慰勉金 指示成立掃黑隊

警政署長黃明昭今早率刑事局長李西河等人，前往台中市警局，頒發19萬元慰勉金，鼓勵台中市警局在去年順利偵破6件重大刑案，包括電信詐欺、販毒集團等，黃也在會中指示，未來市刑大要成立「掃黑專責隊」，以因應未來的治安工作。

警政署長黃明昭在今天上午10時許，與刑事局長李西河、署督察室主任顏旺盛等幹部，前到台中市警局召開「掃黑專責隊暨推動新世代打詐行動綱領成效與精進警風紀作為」視導座談會，黃頒給台中市警局長李文章、台中市刑大大隊長林明佐慰勉金，鼓勵台中市警局在去年迄今偵破的重大刑案表現。

黃明昭說，掃黑專責隊是新成立措施，重點工作在於掃蕩黑幫及情資蒐報，從派出所受理案件開始，結合相關分析，發現疑似幫派犯罪徵候即向上反映，並由分局偵查隊初步調查，警察局刑事警察大隊掃黑專責隊彙整統合，藉由點、線、面全面蒐證及介入偵辦。

他說，也要針對發生聚眾鬥毆或暴力事件，嚴加分析蒐證，以期順利追出幕後黑手，長期蒐報黑道幫派之活動情事，以因應未來發生犯罪事件順利破獲。

台中市刑大表示，署長黃明昭頒發的慰勉金的6件重大刑案，包括市刑大破獲的胡男為首販毒集團、周男假檢警詐欺案，一分局偵破的石男製毒工廠案、四分局偵破的洪男持刀強盜案、五分局偵破的曾男暴力討債案、六分局偵破的阮男分裝混合式毒品案。

台中市刑大指出，去年市警局總計檢肅治平目標到案67件，成員388人，共計455人，其中包括天道盟、竹聯幫天理會等矚目性犯罪組織，另外，去年市警局阻詐940件，攔阻金額5億4461萬餘元，較前年增加670件，攔阻金額增加4億312萬餘元，有效保護市民的生命、身體、財產。