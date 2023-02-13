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長腿妹被刀抵腰間逼領錢嚇壞 嫌犯前2天才搶超商無保飭回

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄百貨公司黃姓櫃姐昨晚下班，在新興區停車場取車時，遭詹姓嫌犯持尖刀抵腰間，威脅交財物，黃身上沒錢，詹威逼到超商領錢，強取千元逃逸；警方今天上午逮人，發現案發前2天，詹曾在鳳山區超商空手「搶劫」，得手8300元；雖檢察官聲押，但法院以詹沒錢，裁定無保飭回，沒想到這次卻持刀搶路人。

警方調查，在百貨公司當櫃姐的29歲黃姓女子，昨晚約10時許，在位於中華路和新田路口停車場取車時，遇到陌生男子亮尖刀，抵住她腰間，威逼交付財物，黃女因身上沒錢，歹徒要脅她走進超商領款。

當時歹徒跟著黃女進超商，黃因深恐遭遇不測，不敢向民眾和店員求救，提款時，歹徒站在僅離一步的距離監控她提款，黃領了1000元現金後交付，歹徒得手後，快步離開超商，騎機車逃離現場。

黃女遇搶後，整個人嚇得臉色蒼白，以顫抖語氣向超商內民眾求救，路人協助報警；被害人告知目擊者，並不認識搶錢的男子，警方出動快打部隊到場。

轄區新興警分局警方漏夜調閱監視器追查，查出是家住前鎮區中華五路的46歲詹姓男子所為，埋伏一整夜後，今天早上7時24分許，見詹返回住處，趨前圍捕，當時詹手持作案用的尖刀試圖反抗，但仍被警方壓制在地逮捕。

警方在詹身上找到毒品注射針筒、贓款800元，詹坦承因缺錢吸毒，伺機在停車場尋找下手目標。

警方清查詹身分時，發現案發前2天，詹因毒癮發作，凌晨時分，頭戴安全帽走進鳳山區瑞興路一家超商，空手表明「搶劫」，得手8300元逃逸；警方在案發1小時內在詹男住家將她逮捕，詹逃往窄巷落網，但8000元已買毒，毒品吸得只剩殘渣。

當時鳳山警分局警方依恐嚇取財罪嫌將詹移送高雄地檢署偵辦，檢察官聲請羈押，但法官認犯行輕微，原欲諭令詹交保，但詹沒錢交保，改無保飭回，沒想到2天後卻又再度持刀當街搶路人犯案。

新興警分局警方表示，詹嫌所為犯行涉及恐嚇取財罪，警詢後將移送地檢署偵辦，並建請檢察官羈押。

高雄詹姓男子因毒癮發作，曾在10日凌晨空手搶鳳山區一家超商，得手8300元逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄詹姓男子因毒癮發作，曾在10日凌晨空手搶鳳山區一家超商，得手8300元逃逸。記者石秀華／翻攝
高雄一名長髮正妹昨晚至中華路和新田路口的超商領錢，步出超商後，遇到陌生男子亮刀搶走1千元後逃逸，警方到場了解案情；記者張議晨／攝影
高雄一名長髮正妹昨晚至中華路和新田路口的超商領錢，步出超商後，遇到陌生男子亮刀搶走1千元後逃逸，警方到場了解案情；記者張議晨／攝影
高雄詹姓男子昨晚持尖刀抵長髮妹腰間，逼超商領款，得手千元逃逸，警方漏夜緝捕，今天上午在前鎮區逮人。記者石秀華／翻攝
高雄詹姓男子昨晚持尖刀抵長髮妹腰間，逼超商領款，得手千元逃逸，警方漏夜緝捕，今天上午在前鎮區逮人。記者石秀華／翻攝
高雄詹姓男子昨晚持尖刀抵長髮妹腰間，逼超商領款，得手千元逃逸，警方漏夜緝捕，今天上午在前鎮區逮人，詹一度反抗，遭警壓制在地。記者石秀華／翻攝
高雄詹姓男子昨晚持尖刀抵長髮妹腰間，逼超商領款，得手千元逃逸，警方漏夜緝捕，今天上午在前鎮區逮人，詹一度反抗，遭警壓制在地。記者石秀華／翻攝

超商 搶劫

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