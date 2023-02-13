屏東男吃安眠藥還開車 撞洗衣店後被警查獲上膛槍彈

屏東縣46歲黃姓男子服用安眠藥竟還開車外出，昨晚10點多疑精神不濟自撞警局旁自助洗衣店，剛好偵查隊員警執勤完回分局，聽到路旁巨響上前查看，黃男看到警方徒步逃走，仍被警方制伏，警方也在車上發現一把上膛改造手槍、子彈，幸好洗衣店當時無人，否則後果不堪設想。

枋寮警分局偵查隊員警昨晚間10點執行查緝毒品專案勤務返回分局時，突然聽到路旁巨響，上前查看發現白色汽車自撞路旁自助洗衣店，好在洗衣店內當時無人，白色汽車駕駛黃男看到警方，隨即下車徒步逃逸，警方上前追捕約100公尺，將黃男制伏。

黃男供稱，因服用安眠藥後開車外出找女友，突然精神不濟撞入自助洗衣店內。由於黃男發生自撞事故後，警方到場，有逃離現場，形跡可疑，將黃男帶回汽車，並在汽車副駕駛座椅上發現一把已上膛改造手槍與子彈5發，警詢後今下午依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦，追查槍枝來源及有無涉及其他刑案。

黃男撞毀自助洗衣店的機器，自助洗衣店老闆初估，撞壞烘乾機，烘乾機共5組，一組30萬元，損失逾150萬元。