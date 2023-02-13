聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東男吃安眠藥還開車 撞洗衣店後被警查獲上膛槍彈
屏東縣46歲黃姓男子服用安眠藥竟還開車外出，昨晚10點多疑精神不濟自撞警局旁自助洗衣店，剛好偵查隊員警執勤完回分局，聽到路旁巨響上前查看，黃男看到警方徒步逃走，仍被警方制伏，警方也在車上發現一把上膛改造手槍、子彈，幸好洗衣店當時無人，否則後果不堪設想。
枋寮警分局偵查隊員警昨晚間10點執行查緝毒品專案勤務返回分局時，突然聽到路旁巨響，上前查看發現白色汽車自撞路旁自助洗衣店，好在洗衣店內當時無人，白色汽車駕駛黃男看到警方，隨即下車徒步逃逸，警方上前追捕約100公尺，將黃男制伏。
黃男供稱，因服用安眠藥後開車外出找女友，突然精神不濟撞入自助洗衣店內。由於黃男發生自撞事故後，警方到場，有逃離現場，形跡可疑，將黃男帶回汽車，並在汽車副駕駛座椅上發現一把已上膛改造手槍與子彈5發，警詢後今下午依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送屏東地檢署偵辦，追查槍枝來源及有無涉及其他刑案。
黃男撞毀自助洗衣店的機器，自助洗衣店老闆初估，撞壞烘乾機，烘乾機共5組，一組30萬元，損失逾150萬元。
枋寮警分局長郭譯隆說，警政署徹底打擊國內槍枝及毒品氾濫問題，全面執行威力掃蕩及啟動「清源專案2.0」工作，深入訪查各村里、社區大樓，掃蕩隱藏社區大樓的不法行徑，把犯罪趕出社區，透過警民合作，向上溯源，向下刨根，徹底將槍毒肅清，提供民眾安居樂業的生活環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言