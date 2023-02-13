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男違停開車門險撞巡邏警 背包內改造3把槍、30顆子彈被查獲

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

張姓男子日前在台北市新生北路與長春路口違停路口，開啟車門下車，未注意後方來車，差點撞上騎警用機車的巡邏警，警方上前盤查，在他後座背包查到改造手槍3把和子彈30顆，全案依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

圓山派出所指出，2月4日清晨4時許，員警執行巡邏勤務，騎機車行經新生北路與長春路口時，張男駕車違停路口，開啟車門下車時未注意後方來車，險撞上巡邏員警。員警上前盤查，見張男莫名心虛慌張、言行閃爍，著急想離開現場。

警方詳細盤查，經張男同意配合，從後座後背包起獲改造手槍3把，彈匣內各分別裝有子彈5顆、5顆、4顆，及用夾鏈袋包裝的子彈16顆，共計查獲30顆子彈。

警方指出，全案依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，中山分局將持續掃蕩黑槍，溯源追查槍枝來源，打擊不法犯罪，以淨化治安、維持社會秩序，確保民眾生命財產安全。

張姓男子日前違停路口，差點撞上騎警用機車的員警，遭警方查獲改造手槍3把和子彈30顆。記者蕭雅娟／翻攝
張姓男子日前違停路口，差點撞上騎警用機車的員警，遭警方查獲改造手槍3把和子彈30顆。記者蕭雅娟／翻攝
張姓男子日前違停差點撞上警用機車，警方查獲他攜帶改造手槍3把和子彈30顆。記者蕭雅娟／翻攝
張姓男子日前違停差點撞上警用機車，警方查獲他攜帶改造手槍3把和子彈30顆。記者蕭雅娟／翻攝
張姓男子日前違停差點撞上警用機車，警方查獲他攜帶改造手槍3把和子彈30顆。記者蕭雅娟／翻攝
張姓男子日前違停差點撞上警用機車，警方查獲他攜帶改造手槍3把和子彈30顆。記者蕭雅娟／翻攝

違停 槍枝

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