男違停開車門險撞巡邏警 背包內改造3把槍、30顆子彈被查獲

張姓男子日前在台北市新生北路與長春路口違停路口，開啟車門下車，未注意後方來車，差點撞上騎警用機車的巡邏警，警方上前盤查，在他後座背包查到改造手槍3把和子彈30顆，全案依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

圓山派出所指出，2月4日清晨4時許，員警執行巡邏勤務，騎機車行經新生北路與長春路口時，張男駕車違停路口，開啟車門下車時未注意後方來車，險撞上巡邏員警。員警上前盤查，見張男莫名心虛慌張、言行閃爍，著急想離開現場。

警方詳細盤查，經張男同意配合，從後座後背包起獲改造手槍3把，彈匣內各分別裝有子彈5顆、5顆、4顆，及用夾鏈袋包裝的子彈16顆，共計查獲30顆子彈。