影／欠賭債遭伏擊砸車開槍 扔下女友棄車逃脫 新北警速逮7嫌

新北市泰山區昨天深夜發生槍擊砸車案，1名蘇姓男子積欠賭債遭遇伏擊，2輛轎車將他駕駛的休旅車逼停，數人衝下來砸車企圖擄人，過程中開了1槍，蘇男扔下女友棄車逃脫。警方獲報後，3小時內追到台北市將7名嫌犯逮捕歸案。

據了解，蘇男因賭天九牌被追債，昨晚駕車送女友回家途中，行經泰山區泰林路二段遭伏擊，2輛黑色賓士轎車1前1後包夾，硬把他的車逼停，蘇男猛踩油門倒退衝撞後車，對方隨即約7人衝下來砸車企圖擄人，混亂中傳出1聲槍響。

附近高樓住戶聽見撞擊聲以為是車禍，拿出手機卻錄到砸車過程，接著突然聽見槍響，嚇得趕緊離開窗戶閃躲。

當時蘇男緊鎖車門，和女友一起躲在車內任由對方砸車，後來右前座的門被撬開，同時傳出槍響和女子驚慌尖叫聲，蘇男卻趁隙開啟駕駛座的門，丟下女友棄車逕自逃離，嫌犯2車其中1輛被撞壞無法再開，全部擠上另1車立刻逃脫。

警方獲報趕抵，原本躲在附近暗巷的蘇男隨即現身，表示因債務糾紛遭對方攔車討債。員警封鎖現場採證，在地上發現1枚模擬槍9mm空包彈，蘇男的車上也找到1把長刀，同時調閱監視車以車追人，3小時內在北市萬華區西園路逮捕鄭姓等7名嫌犯、查獲模擬槍1把，其中2人年僅19歲。