國中小開學了！南警啟動護童確保平安

全國各國民中小學今開學，台南市白河、學甲、新營警分局一早就啟動「護童專案」，員警及協勤民力、志工前往轄內各小學校門口協助配合學校的導護志工媽媽、學校老師們維持學童上學交通秩序。

疫情趨緩，但是防疫措施一樣不馬虎，今早白河國小學生進校門口前均要量額溫以落實防疫工作。白河警分局今早安排警員至白河國小校門口協助交通疏導，並親自發放宣導品給學童，同時關心學童上學的人身安全、用路安全，並宣導反毒品、反詐騙及婦幼安全，以強化自我保護觀念。

學甲警分局長劉全福今帶領警員今早也帶領同仁前往東陽國小門口，叮嚀家長接送學童時，應配合警方交通疏導，注意交通安全及孩子的動向，勿隨意跨越馬路，以免危險。