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國中小開學了！南警啟動護童確保平安

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

全國各國民中小學今開學，台南市白河、學甲、新營警分局一早就啟動「護童專案」，員警及協勤民力、志工前往轄內各小學校門口協助配合學校的導護志工媽媽、學校老師們維持學童上學交通秩序。

疫情趨緩，但是防疫措施一樣不馬虎，今早白河國小學生進校門口前均要量額溫以落實防疫工作。白河警分局今早安排警員至白河國小校門口協助交通疏導，並親自發放宣導品給學童，同時關心學童上學的人身安全、用路安全，並宣導反毒品、反詐騙及婦幼安全，以強化自我保護觀念。

學甲警分局長劉全福今帶領警員今早也帶領同仁前往東陽國小門口，叮嚀家長接送學童時，應配合警方交通疏導，注意交通安全及孩子的動向，勿隨意跨越馬路，以免危險。

校長蔡淑芬也親率導護師長與志工媽媽們，活力滿滿喜迎學童返校。她說，結合波麗士大人一起「騎機車戴安全帽」、「禁止酒駕」、「內輪差—視線死角悲歌」及「二段式左轉—勿搶快冒險」等安全防禦駕駛概念，讓大小朋友快樂出門，平安回家。

學甲警分局在東陽國小校門口前指揮交通，讓小朋友安心上學。圖 ／警方提供
學甲警分局在東陽國小校門口前指揮交通，讓小朋友安心上學。圖 ／警方提供
國中小今開學了，台南市白河警分局一早護童確保平安。圖 ／警方提供
國中小今開學了，台南市白河警分局一早護童確保平安。圖 ／警方提供

白河 小學

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