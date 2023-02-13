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抓到了！持尖刀抵長髮妹腰間逼超商領款 他搶千元落網
高雄29歲黃姓女子昨晚10時許，在新興區中華三路前遭陌生男持尖刀抵腰間，交出1000元，黃女身上沒錢，遭歹徒威逼她進超商領錢，歹徒強取千元後，騎機車逃逸，黃女嚇得臉色蒼白，路人協助報警，警方經一夜埋伏，今天上午在前鎮區將詹姓男子緝捕到案。
警方調查，黃姓女子昨晚約10時許，在位於中華路和新田路口，在超商附近遇到一名陌生男子亮刀威逼交付財物，當時黃女身上沒錢，歹徒持刀抵住她腰間要脅她進超商領款。
黃女因深恐遭遇不測，不敢向路人和店員求救，直接走進超商領了1000元，交給在外等候的歹徒，歹徒得手財物後，隨即騎機車逃離現場。
記者直擊被害人遇搶後，整個人嚇得臉色蒼白，說話發抖，路人協助報警；被害人告知目擊者，並不認識搶錢的男子，警方出動快打部隊到場，漏夜線上追緝歹徒。
警方以車追人，查出是46歲詹姓男子涉案，漏夜前往前鎮區大樓埋伏，今天上午7時24分許，順利將詹嫌緝捕到案，現已持高雄地檢署核發拘票將詹帶返分局，全案依恐嚇取財罪偵辦。
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