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高雄2轎車行車糾紛急煞砸車 警意外抄獲367包毒品

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄李姓男子昨深夜駕車行經九如路，因變換車道和林姓男子轎車發生行車糾紛，李不滿被超車，急煞車被林追撞，持棍下車砸破林的車窗，林嚇得報警求救；警方到場，先在李車搜出11包毒咖啡，另在林車也搜出352包毒咖啡、4包K毒，懷疑2人是送毒小弟，將追查來源。

警方調查，22歲的李姓男子，昨深夜9點多，駕車行經九如一路，因變換車道時，遭從九如一路轉大昌路口的25歲林姓男子轎車超車，2車發生行車糾紛。

李男不滿被林男超車，在科工館北館前，超越林車後，又緊急煞車，導致林男反應不及，當場追撞李車；李男下車後，持球棒狠砸林男轎車車窗，林遇到惡煞，和車中友人24歲郭姓男子商量後，急打110報案。

轄區三民二警分局警方獲報，出動快打部隊到場，當時李、林2男相互撂7、8名黑衣人到場助陣，現場「黑影幢幢」，砸車的李男當場被警方逮捕，警方附帶搜索後，在後車廂搜出11毒咖啡包。

被砸車的林男和郭男因車子毀損，警方先帶2人回派出所製作筆錄，請拖吊車將車子拖離，意外清查車子時，查獲車中袋子藏有多達352包毒咖啡包及4包K毒。

一起行車糾紛，意外讓警方搜出多達367包毒品；警方調查，李、林2人互不認識，李供稱毒品是之前曾駕車搭載過、綽號「阿雄」友人所有；林男則辯稱，毒品是在夜店花3萬元買來的。

警方懷疑2男可能是販毒集團負責送貨的小弟，互不認識，卻因行車糾紛，按捺不住性子，讓送貨的毒品意外曝光被警方攔截，恐無法對幕後老大交代，警詢後，先依公共危險、毒品危害防制條例及毀損等將罪將李、林、郭等3人移送法辦，另追查毒品來源。

高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外查獲367包毒品。記者石秀華／翻攝
高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外查獲367包毒品。記者石秀華／翻攝
高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外在嫌犯座車中，查獲多包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外在嫌犯座車中，查獲多包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外在嫌犯座車中，查獲多包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外在嫌犯座車中，查獲多包毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外在後方被砸車的白車中，查獲356包毒品。記者石秀華／翻攝
高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外在後方被砸車的白車中，查獲356包毒品。記者石秀華／翻攝
高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外在後方被砸車的白車中，查獲356包毒品，另在砸車男車中起獲11毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外在後方被砸車的白車中，查獲356包毒品，另在砸車男車中起獲11毒咖啡包。記者石秀華／翻攝
高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外在嫌犯座車中，查獲多包毒咖啡包；警方將李姓嫌犯移送法辦。記者石秀華／翻攝
高雄2轎車昨深夜在三民區發生行車糾紛，三民二警分局警方到場處理，意外在嫌犯座車中，查獲多包毒咖啡包；警方將李姓嫌犯移送法辦。記者石秀華／翻攝

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