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邊開車邊吵架…三峽男撞號誌箱 車內毒品全都露遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區姚姓男子，昨天晚上開車外出買東西，卻因家中瑣事與妻子在電話中大吵，兩人隔空愈吵愈兇，姚男亂按手機洩氣憤，沒想到一個不留神，卻自撞號誌箱。警方獲報趕抵，當場發現姚男手握一包毒品，另在其車內搜出毒咖啡包，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、公共危險等罪嫌送辦。

經調查，姚姓男子（29歲）昨晚近9時許，他獨自開車外出買東西，不料，卻接到妻子來電，雙方因家中瑣事而大吵起來，姚男邊開車邊回話，雙方誰也不讓，姚男卻講越生氣，試圖亂按手機撥號鍵洩憤。

孰料，姚男沒留神，直往路旁號誌箱撞去。路人聽到巨大聲響查看報警。警方獲報趕抵問姚「先生這是你的車嗎？發生甚麼事？怎麼撞成這樣？」只見姚男神情緊張、眼神閃爍，警餘光一瞄見姚男手上握著一包白色粉末，當場問他「手拿的是甚麼？」姚男自知難逃法網當場坦承是毒品安非他命。

經徵得姚男同意，陸續在車內搜出8.87公克毒品安非他命2包、31包毒品咖啡包（含袋重共148.8公克），一併帶回偵辦，偵詢時，姚男坦承持毒品是自己要吸食，且開車前有吸食毒品才上路，警詢後依違反毒品危害防制條例、公共危險等罪嫌移送法辦。

昨天晚上，新北市三峽區姚姓男子持毒開車外出，卻因與妻子在電話中大吵，一時不留神自撞號誌箱。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市三峽區姚姓男子持毒開車外出，卻因與妻子在電話中大吵，一時不留神自撞號誌箱。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市三峽區姚姓男子持毒開車外出，卻因與妻子在電話中大吵，一時不留神自撞號誌箱，警方到場發現他手中持毒帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
昨天晚上，新北市三峽區姚姓男子持毒開車外出，卻因與妻子在電話中大吵，一時不留神自撞號誌箱，警方到場發現他手中持毒帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區姚姓男子昨晚持毒開車外出，因與妻子在電話中大吵，一時不留神自撞號誌箱，當場被警方查獲毒品帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區姚姓男子昨晚持毒開車外出，因與妻子在電話中大吵，一時不留神自撞號誌箱，當場被警方查獲毒品帶回偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區姚姓男子昨晚持毒開車外出因與妻子吵架撞車，警到場發現他持毒，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區姚姓男子昨晚持毒開車外出因與妻子吵架撞車，警到場發現他持毒，依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

毒品 車禍

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