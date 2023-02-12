邊開車邊吵架…三峽男撞號誌箱 車內毒品全都露遭逮

新北市三峽區姚姓男子，昨天晚上開車外出買東西，卻因家中瑣事與妻子在電話中大吵，兩人隔空愈吵愈兇，姚男亂按手機洩氣憤，沒想到一個不留神，卻自撞號誌箱。警方獲報趕抵，當場發現姚男手握一包毒品，另在其車內搜出毒咖啡包，一併帶回偵辦，警詢後依毒品、公共危險等罪嫌送辦。

經調查，姚姓男子（29歲）昨晚近9時許，他獨自開車外出買東西，不料，卻接到妻子來電，雙方因家中瑣事而大吵起來，姚男邊開車邊回話，雙方誰也不讓，姚男卻講越生氣，試圖亂按手機撥號鍵洩憤。

孰料，姚男沒留神，直往路旁號誌箱撞去。路人聽到巨大聲響查看報警。警方獲報趕抵問姚「先生這是你的車嗎？發生甚麼事？怎麼撞成這樣？」只見姚男神情緊張、眼神閃爍，警餘光一瞄見姚男手上握著一包白色粉末，當場問他「手拿的是甚麼？」姚男自知難逃法網當場坦承是毒品安非他命。