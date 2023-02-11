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吸毒情侶機車行竊後故佈疑陣 遭識破草叢被逮

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

羅東41歲莊姓男子與43歲邴姓女友都有吸毒習慣，凌晨時騎著偷來的機車在暗巷中搶走婦人包包，故佈疑陣將車停回偷機車的後火車站附近，徒步逃走，被警方識破包圍，在附近草叢遭到逮捕，移送地檢署偵辦。

警方指出，莊男與邴女2月9日晚上11時58分許，在羅東1處小巷雙載騎車，經過牽著自行車的婦人旁邊時，出手奪走包包，包中有鑰匙與眼鏡。婦人立刻騎上自行車到附近派出所報警，警方組成專案小組調查。

警方調閱監視器，發現犯嫌所騎機車乃是偷來，研判他們為避人耳目，可能將機車停回原來偷竊地點羅東後火車站，趕往後果然找到犯嫌棄置的機車；當時火車已無班次，再詢問附近計程車司機，推斷2人徒步逃逸，查看監視器找到步行痕跡。

警方當即在後站擴大搜索，10日凌晨3時14分，在1處草叢中尋獲莊男與邴女，莊男身上還攜帶海洛因與吸食器，邴女則是毒品通緝犯。警方在2人指認下尋回婦人包包，後續依刑法竊盜罪、搶奪罪以及毒品條例移送地檢署偵辦。

莊男與邴女騎竊來機車搶劫後，將機車停回原先失竊地點，企圖混淆視聽。記者陳敬丰／翻攝
莊男與邴女騎竊來機車搶劫後，將機車停回原先失竊地點，企圖混淆視聽。記者陳敬丰／翻攝
警方識破犯嫌意圖，在羅東後火車站附近草叢抓獲2人。記者陳敬丰／翻攝
警方識破犯嫌意圖，在羅東後火車站附近草叢抓獲2人。記者陳敬丰／翻攝

羅東 監視器 毒品

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