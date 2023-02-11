吸毒情侶機車行竊後故佈疑陣 遭識破草叢被逮

羅東41歲莊姓男子與43歲邴姓女友都有吸毒習慣，凌晨時騎著偷來的機車在暗巷中搶走婦人包包，故佈疑陣將車停回偷機車的後火車站附近，徒步逃走，被警方識破包圍，在附近草叢遭到逮捕，移送地檢署偵辦。

警方指出，莊男與邴女2月9日晚上11時58分許，在羅東1處小巷雙載騎車，經過牽著自行車的婦人旁邊時，出手奪走包包，包中有鑰匙與眼鏡。婦人立刻騎上自行車到附近派出所報警，警方組成專案小組調查。

警方調閱監視器，發現犯嫌所騎機車乃是偷來，研判他們為避人耳目，可能將機車停回原來偷竊地點羅東後火車站，趕往後果然找到犯嫌棄置的機車；當時火車已無班次，再詢問附近計程車司機，推斷2人徒步逃逸，查看監視器找到步行痕跡。