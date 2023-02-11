吸毒情侶機車行竊後故佈疑陣 遭識破草叢被逮
羅東41歲莊姓男子與43歲邴姓女友都有吸毒習慣，凌晨時騎著偷來的機車在暗巷中搶走婦人包包，故佈疑陣將車停回偷機車的後火車站附近，徒步逃走，被警方識破包圍，在附近草叢遭到逮捕，移送地檢署偵辦。
警方指出，莊男與邴女2月9日晚上11時58分許，在羅東1處小巷雙載騎車，經過牽著自行車的婦人旁邊時，出手奪走包包，包中有鑰匙與眼鏡。婦人立刻騎上自行車到附近派出所報警，警方組成專案小組調查。
警方調閱監視器，發現犯嫌所騎機車乃是偷來，研判他們為避人耳目，可能將機車停回原來偷竊地點羅東後火車站，趕往後果然找到犯嫌棄置的機車；當時火車已無班次，再詢問附近計程車司機，推斷2人徒步逃逸，查看監視器找到步行痕跡。
警方當即在後站擴大搜索，10日凌晨3時14分，在1處草叢中尋獲莊男與邴女，莊男身上還攜帶海洛因與吸食器，邴女則是毒品通緝犯。警方在2人指認下尋回婦人包包，後續依刑法竊盜罪、搶奪罪以及毒品條例移送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言