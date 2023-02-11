竹縣租屋糾紛2派人馬混亂爆槍擊 女右小腿中槍

新竹縣湖口鄉本月3日發生一起槍擊案，王姓男子與房東弟弟爆發租屋糾紛，王疑不滿對方毆打他父親，雙方在租屋處外吵得不可開交，混亂之中槍彈擊發，房東弟弟女友右小腿中彈，送醫無生命危險。警方獲報組專案小組，當晚在苗栗竹南逮獲王男與黃姓同夥搜出槍彈與毒品，依殺人未遂、槍砲條例及毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

新湖警察分局本月3日早上10時54分許接獲民眾報案發生開槍傷害案，員警趕赴現場，發現現場1名女子右小腿受槍傷，女子經立即救治送醫，無生命危險，但涉嫌開槍的王姓犯嫌則已駕車逃逸。新湖分局與警察局刑事警察大隊成立專案小組，並報請新竹地檢署指揮偵辦，經調閱監視器以車追人。

據了解全案起因租屋糾紛，涉嫌開槍的40多歲王姓男子與家人在湖口租屋，但房東徐姓兄弟之間在爭搶房產，徐姓男子認為擁有房子所有權，哥哥不能將房子出租，事發當天徐男與女友再度找上門，身為租客的王姓男子不堪其擾，也「烙人」並帶來槍枝示威叫陣。

兩派人馬在租屋處外起衝突，一陣混亂之中槍枝意外走火，徐姓男子女友右小腿被子彈擊中，王姓男子發現事情鬧大，連忙跟同夥開車落跑。新竹縣警方獲報循線當晚7點在苗栗縣竹南地區將2人緝捕到案，還在車上起獲作案槍枝1把、子彈17顆及海洛因、安非他命等毒品。