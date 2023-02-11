台鐵連串炸彈恐嚇案 竟是同一名少年打電話「表達情緒」
台鐵客服昨晚接獲匿名恐嚇電話，揚言要在開往台東的448次普悠瑪號第一車廂放置炸彈，今天清晨6時許，台鐵又接獲一通電話恐嚇，揚言要在110次普悠瑪號每節車廂放置炸彈，鐵路警察迅速偵辦，確認這兩起恐嚇案，加上今年過年前台鐵遭恐嚇，都是一名北部未成年少年所為，目前已經約談到案說明。
據了解，這名未成年少年情緒不易抒發，因此會以恐嚇要在火車放炸彈方式表達情緒，近日除桃捷恐嚇案為境外嫌犯所為外，其他的恐嚇案都是少年所為，因為他會用自己手機撥打電話，因此警方早已鎖定身分，也通知家長到案關切，但不料少年這兩天又再度犯案。
儘管已經知道恐嚇對象身分，但鐵路警察仍上車巡查，截至目前都未發現異狀。鐵路警察配合鐵路管理局嚮導上車巡檢車廂座位、廁所、行李置放處及行李架等處，都沒有發現爆裂物或其他可疑物品。
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