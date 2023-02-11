獨／北市警破萬華大型職業賭場 賭客驚見台啤前總教練閻家驊
台北市警察局督察室接獲情資，指新北三蘆地區明星級陳姓角頭「電光」，近來在萬華頭北厝地盤開設大型職業賭場，吸引不少雙北地區黑幫成員聚賭，專案小組跟監多時，今天凌晨於梧州街一處倒閉茶室發動突襲搜索，現場逮捕近70人，除賭場老闆外，賭客成員驚見台啤前總教練閻家驊、曾參選議員落選的聞人「大運」等人，全案依賭博罪、違反社維法偵辦。
閻家驊曾被控加入簽賭網站，不僅簽注美國NBA等職業運動賽事，連國內瓊斯盃、職棒比賽都下注；台北地檢署偵辦期間，閻承認賭博，2017年獲檢方處分緩起訴，條件是繳交100萬元給國庫，另需服勞務120小時，包括帶領球員參加北檢反賄選活動及法治教育宣導，沒想到這次又涉賭遭逮。
據了解，這場大型天九牌賭場藏身萬華地區多時，北市警察局先前掃蕩還撲空，反而抓到另組芳明館人馬「黃仔源」等人，警方持續跟監蒐證，確認賭場正確位置於梧州街茶室巷弄內，今晨3點半悄悄到場埋伏，確認賭場內有人進出，旋即展開突襲搜索，迅速控制在場人員，並會同萬華分局到場查抄身分、清點賭資，現場另搜出K他命毒品，逮捕涉毒的3人。
據調查，此職業天九牌賭場每把下注60萬元起跳，一晚輸贏至少上千萬元，是道上兄弟眼中的「大場子」，內場現金多，吸引不少人來捧場試手氣，包括曾是職籃總教練的閻家驊，還有中部地區參選議員失利的「大運」，令警方感到相當詫異。
蒐證顯示，這間賭場是由三蘆角頭「電光」、板橋角頭「埔墘龍」合作操盤，2人與頭北厝角頭關係良好，因而選定在梧州街一間倒閉茶室的2樓做場，該茶室不僅租借給「電光」，也會租給萬華地區其他角頭使用，在當地相當出名，也因樹大招風被市警局督察室盯上。
據指出，「電光」是天道盟天蘆會會長，早年跟隨已故三蘆角頭「空保」劉保生，勢力範圍盤據五股、蘆洲地區，從事流動賭場等生意。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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