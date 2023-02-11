高雄警開2槍嚇阻拒檢毒犯 還在車內搜出毒跟大量現金

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄旗山警分局員警昨晚，在旗山區圓潭橋執行路檢勤務時，發現一輛白色轎車拒檢逃逸，警上前圍捕，副駕駛座一名男子跳車逃逸，警為嚇阻，對空鳴槍，將兩人逮捕，其中一人逃逸過程中摔傷在警戒護下送醫，後又在車內查獲毒品及現金，詳細案情仍待調查。

旗山分局員警昨晚10時30分許，在旗山區圓潭橋執行防制危駕路檢勤務，過程中，盤查到一輛白色轎車拒檢加速逃逸；警見狀上前攔阻，坐在副駕駛座的37歲周姓男子，趁隙跳車逃往路旁樹叢。

警為嚇阻人犯逃跑，對空鳴槍2發，但周男跳車時疑因摔傷無法行走，隨後遭逮捕並由員警戒護就醫。

初步了解，該車由黃男駕駛，並在車內查獲各1小包海洛因、K他命及大量現金；目前將兩人帶回調查，毒品由誰所有及金額仍待調查，全案將朝毒品危害防制條例偵辦。

警方在車內搜出1小包海洛因、K他命及大量現金。記者陳弘逸／翻攝
警方在車內搜出1小包海洛因、K他命及大量現金。記者陳弘逸／翻攝

毒品

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