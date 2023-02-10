影／警追娃娃機店竊案 意外查獲槍毒 逮6人送辦

新北市海山警方追查一起娃娃機店竊案，鎖定張姓男子涉嫌重大，日前越轄至台北市抓人，意外查獲王姓男子涉持有改造槍彈，並在張男住處查獲毒品，共逮4男2女，警詢後分別依違反槍砲及毒品罪嫌送辦。

新北市海山警分局埔墘派出所今年1月中接獲轄內板橋區三民路上一間自助選物販賣機店長報案，表示放在店內機台上方的一台價值650元的遙控車，遭一名男子竊取，警方調閱監視器影像，鎖定設籍北市大同區的張姓男子（46歲）涉有重嫌。

本月一日警方前往北市大同區民權西路查訪時，見著背包的王姓男子（45歲）神色匆忙從張男所住社區走出，上前盤查時，王男立即鑽進小巷逃跑，還隨手尃背包棄置在小巷角落。

王男落網後，員警其隨手丟下背包內，起獲改造手槍1支、彈匣及子彈7顆。王男辯稱槍彈是張男託其保管，警詢後依違反槍砲罪嫌移送士林地檢署偵辦，訊後以4萬元交保。