太可疑！深夜停車場抽K菸 見警躲車內下一秒慘了

新北市蘆洲區阮姓男子，昨天深夜與兩友，站在中正路一處露天停車場抽菸。阮男見警巡經，心虛地躲到車尾後方。警見狀趨前盤查，阮男趕緊丟掉香菸，卻惹警起疑，經撿起香菸用「毒品檢驗快篩試劑」檢測，果呈毒品反應，警帶阮返所偵辦，又在褲襠內搜出大批K他命，警詢後依毒品罪嫌送辦。

經調查，阮姓男子（31歲），昨天（9日）晚上9時35分左右，與另兩友在新北市蘆洲區中正路一處露天停車場抽菸。警巡邏經過，見阮等3男深夜抽菸頗不尋常，又見阮男鬼祟躲到車位後方，直覺異樣趨前盤查。

阮男見警前來，趕緊把手中香菸丟往地上，警示意盤查，並將丟地香菸撿起，旋即用「毒品檢驗快篩試劑」檢測，果然呈現毒品反應，帶回阮男返所偵辦。搜身時，阮男褲襠處異常隆起，當場被警方搜出，15個用夾鏈袋分裝的K他命（毛重35.7公克），警詢後依毒品罪嫌送辦。

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