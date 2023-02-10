聽新聞
test
0:00 / 0:00
太可疑！深夜停車場抽K菸 見警躲車內下一秒慘了
新北市蘆洲區阮姓男子，昨天深夜與兩友，站在中正路一處露天停車場抽菸。阮男見警巡經，心虛地躲到車尾後方。警見狀趨前盤查，阮男趕緊丟掉香菸，卻惹警起疑，經撿起香菸用「毒品檢驗快篩試劑」檢測，果呈毒品反應，警帶阮返所偵辦，又在褲襠內搜出大批K他命，警詢後依毒品罪嫌送辦。
經調查，阮姓男子（31歲），昨天（9日）晚上9時35分左右，與另兩友在新北市蘆洲區中正路一處露天停車場抽菸。警巡邏經過，見阮等3男深夜抽菸頗不尋常，又見阮男鬼祟躲到車位後方，直覺異樣趨前盤查。
阮男見警前來，趕緊把手中香菸丟往地上，警示意盤查，並將丟地香菸撿起，旋即用「毒品檢驗快篩試劑」檢測，果然呈現毒品反應，帶回阮男返所偵辦。搜身時，阮男褲襠處異常隆起，當場被警方搜出，15個用夾鏈袋分裝的K他命（毛重35.7公克），警詢後依毒品罪嫌送辦。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言