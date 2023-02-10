台中超商傳搶案 無業男一毛錢沒得手還慘仆街狼狽落網

台中蔡姓男子昨深夜在南屯區超商外徘徊，見簡姓女子剛完步出店外，就硬扯他隨身包包拔腿狂奔，警方接獲搶奪案隨即調閱監視器掌握對象，案發後2小時到蔡男家逮人，但蔡搶走的包包內沒有一毛錢，且逃跑時還不慎狼狽仆街，警方今依搶奪罪嫌將他送辦。

台中第4分局指出，昨晚11點多獲報南屯區1間超商外發生搶案，遭搶的簡姓女子表示當時到超商儲值，包括手機錢包都還拿身上，但才一出店外就遭陌生男子從後搶走包包，嚇到馬上報警。

警方隨即擴大調閱周邊鏡頭，掌握蔡姓嫌犯發現他行搶後一路狂奔，但轉進巷子卻不慎狡猾摔了一大跤，時隔2小時於今天凌晨12點多在南屯區中和南一巷找逮捕蔡男。