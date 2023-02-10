心虛男遇巡警「確認過眼神」 邊逃邊丟毒拒捕仍遭逮

施姓男子曾涉毒品案，日前受巡警盤查時，拔腿逃跑，趁隙將5包毒咖啡包棄置花圃中，與員警爆發拉扯，2名員警將施男壓制逮捕，詢後依妨害公務、違反毒品危害防制條例罪嫌將其送辦。

警方調查，26歲施男2月3日凌晨1時許在台北市中山區林森北路399巷內，與一名巡邏員警對到眼，旋即心虛快步離去，員警見異狀，上前盤查，在施男掏證件時瞥見其外套口袋內有貌似毒品咖啡包的袋狀物，正準備進一步詢問，施男就拔腿逃跑。

過程中，施男將5包毒咖啡包棄置路旁花圃中，又與員警當街拉扯，仍遭2名員警壓制逮捕。據悉，施男先前就曾因持毒遭逮，此次落網後不斷裝傻，拒不交代毒品來源，否認持毒。

警方表示，全案詢後依法將施男送辦，另呼籲，毒品危害健康，民眾應珍惜生命，遠離毒害，勿心存僥倖、以身試法。

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