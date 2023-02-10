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大燈未亮、車尾擦撞痕跡 台南保警眼尖一舉查獲冰毒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

41歲李姓男子所駕轎車右側大燈損壞未亮且車尾有許多擦撞的痕跡很可疑，前晚遭保安警察大隊攔查。圖／讀者提供
41歲李姓男子所駕轎車右側大燈損壞未亮且車尾有許多擦撞的痕跡很可疑，前晚遭保安警察大隊攔查。圖／讀者提供
台南市保安警察大隊前天深夜11時許巡邏經中西區中華西路二段，發現41歲李姓男子所駕轎車右側大燈損壞未亮且車尾有許多擦撞的痕跡很可疑，經攔車後盤查，果然在車內發現安非他命2包計0.75公克及吸食器，他見事跡敗露坦承持有，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

警方調查，李男車子右側大燈損壞未亮且車尾有許多擦撞的痕跡，顯然經常發生交通事故，霹靂小組盧姓、陳姓2位員警當下研判駕駛不是經常酒駕就是毒駕的危險駕駛車輛，經攔車突破心防，取得他同意車內盤查，果然查獲毒品等物。

保大大隊長蔡宗昌表示，警察工作為打擊犯罪，保障台南治安，車輛行進間發現犯罪徵候，必須眼明手快，這全憑基層同仁長期的經驗累積而成。據統計，今年度迄2月8日止，該大隊線上查獲毒品案件已累計6件。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

保大員警在李男車上發現安非他命2包及吸食器，他見事跡敗露坦承持有，被依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。圖／讀者提供
保大員警在李男車上發現安非他命2包及吸食器，他見事跡敗露坦承持有，被依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。圖／讀者提供

毒品 警察 台南

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