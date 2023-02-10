高雄男毒癮發作空手搶超商8300元買毒 1小時落網剩殘渣

高雄詹姓男子因毒癮發作，今晨竟鋌而走險，頭戴安全帽走進鳳山區瑞興路一家超商，空手表明「搶劫」，得手8300元逃逸；警方獲報，以車追人，1小時後到詹男住家圍捕，詹逃往窄巷落網，但8000元已買毒，毒品吸得只剩殘渣。

警方調查，50歲的詹姓男子，因染上毒癮無法自拔，又缺錢買毒，今天凌晨1時54分許，頭戴安全帽，走進鳳山區瑞興路上一家超商，詹當時站在櫃台前，手上未持任何器械，對著大夜班的羅姓店員喊「搶劫」。

當時羅男見詹身穿深色外套，手上沒有刀械，一度遲疑，詹不耐煩對羅喊：「快把錢拿出來，不要再拖拖拉拉了」，羅唯恐生命安全受威脅，乖乖交付8300元。

詹靠「搶劫」2字，得手8300，騎機車帶著贓款買毒品，準備回家吸食，轄區鳳山警分局獲報，以車追人，1小時後查出詹男住在離超商約3分鐘車程的黃埔路上，由昨才剛調陞報到第1天的副分局長陳冠宇、偵查隊長黃錦富帶隊，派人到現場圍捕。

警方破門後，詹當時仍身穿犯案衣物，聞風從後門逃往後面防火巷，被警方壓制，警方要將他上銬時，詹還一度掙扎，警怒斥「你放輕鬆、你叫什麼名字？」最後順利將他制伏上銬。

警方對詹進行搜身，並進屋搜索，發現詹將得手8300元贓款，其中8000元拿去買毒品，只剩300元，毒品已吸得只剩殘渣袋；警詢後，依恐嚇取財罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並報請檢察官予以聲押。毒品部分，另依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，警方將持續溯源偵辦。

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