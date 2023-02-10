獨／槍擊天道盟新竹分會長 凶嫌3人遭起訴

天道盟太陽會新竹分會長戴銘詮去年8月底遭一名宋姓男子蒙面朝屋內連開連開10槍，戴身中8槍，槍手開車逃逸棄置桃園市偏僻道路，並潑汽油燒車，事後檢警在宜蘭將宋逮捕，並起獲作案用槍枝；新竹地檢署偵查終結，將行兇、接應、藏匿人犯的宋與兩名李姓男子共三人，依槍砲、殺人未遂、藏匿人犯等罪嫌起訴。

起訴書指出，宋男有公共危險前科，去年3月間居住在宜蘭一名郭姓男子住處，並結識兩名李姓男子，宋與兩名李男接獲指示，開始謀議計畫，準備狙殺綽號「南寮國」的戴銘詮。

為躲避警方查緝，宋男與其中一名李男遠赴高雄向一名中古車商購買作案用車輛，並將車開回宜蘭停放。之後，三人開始研擬犯案及逃亡路線，並將買來預計作案的車輛車牌，更換為其他車輛車牌，於去年5月間勘查戴銘詮住處周邊環境，並確立逃亡路線。

去年5月7日上午7點，宋男與李男原打算動手執行殺人計畫，卻在前往戴銘詮家中途中意外遇上警方盤查，因此錯失下手時機，直到8月30日，三人見時機成熟，宋於上午6點多開車至戴銘詮住處旁埋伏。

當天上午7點45分，戴銘詮與小舅子駕車返家，將車停放在住家車庫門口打開鐵門準備進入之際，宋男便衝上前持制式槍彈朝戴連開十槍，戴雖逃至車庫內木門後躲藏，但腹部仍中3槍、右大腿3槍、左大腿2槍，宋隨即開車經西濱快速道路逃往桃園大園區一處巷內空地，將車潑灑汽油點火滅證。戴經送醫雖保住一命，但仍有腹壁槍傷、左大腿開放性骨折、左側股動脈與股神經受損。

檢警查出，接應的李男得知宋男行兇得手，立刻開另外一輛車到桃園大園交流道避車彎處，並打開副駕駛座車門及引擎蓋，佯裝車輛故障避人耳目，等宋抵達便直接從交流道避車彎旁邊坡跨越護欄，直衝李男車輛副駕駛座，兩人開車朝宜蘭逃逸，在另一名李男接應下前往其住處躲藏，宋也將作案用衣物扔至河裡。

檢警事後在桃園中正東路發現作案車輛，已燒到剩骨架，因現場偏僻，研判有人接應，車子則是層層轉手的權利車，計畫縝密。另外，檢警調閱千支監視器，發現與新屋超商ATM補鈔搶匪43歲宋男特徵相符，犯案手法雷同，鎖定追查出他躲在宜蘭，去年9月27日清晨攻堅抓人，宋在睡夢中落網，起獲一把克拉克手槍與7顆子彈，後續也將兩名李男帶到案偵辦。