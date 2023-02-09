宜蘭警局分局長交接 林姿妙盼加強交通、打擊毒品詐欺

警政署日前公布第3波中高階警官調動，宜蘭縣警局主任秘書、督察長，以及宜蘭、羅東、礁溪、蘇澳4分局長變動，今早在縣警局舉辦交接典禮，縣長林姿妙期盼同仁加強交通疏導，持續打擊毒品與詐欺犯罪。

宜蘭縣警局本次變動詳細名單如下：

新主任秘書楊効宜，原任花蓮縣警局主任秘書，53歲，中央警大64期行政警察系畢業；新任督察長廖韋勝，原任宜蘭分局長，43歲，中央警大66期刑事警察系畢業。

新任宜蘭分局長余中義，原任基隆第一分局長，54歲，中央警大56期戶政系畢業；新任羅東分局長江建忠，原任礁溪分局長，53歲，中央警大65期行政警察系畢業；新任礁溪分局長潘智強，原任彰化芳苑分局長，51歲，中央警大66期刑事警察系畢業；新任蘇澳分局長童寶賢，原任澎湖望安分局長，51歲，中央警大64期行政警察系畢業。

前主任秘書陳信璁調任新竹市警局主任秘書，前督察長施宇峰調任高雄市警局督察，前羅東分局長呂芳逸調任澎湖縣警局主任秘書，前蘇澳分局長楊迪光調任嘉義水上分局長，今天都已到新的單位報到。