宜蘭警局分局長交接 林姿妙盼加強交通、打擊毒品詐欺
警政署日前公布第3波中高階警官調動，宜蘭縣警局主任秘書、督察長，以及宜蘭、羅東、礁溪、蘇澳4分局長變動，今早在縣警局舉辦交接典禮，縣長林姿妙期盼同仁加強交通疏導，持續打擊毒品與詐欺犯罪。
宜蘭縣警局本次變動詳細名單如下：
新主任秘書楊効宜，原任花蓮縣警局主任秘書，53歲，中央警大64期行政警察系畢業；新任督察長廖韋勝，原任宜蘭分局長，43歲，中央警大66期刑事警察系畢業。
新任宜蘭分局長余中義，原任基隆第一分局長，54歲，中央警大56期戶政系畢業；新任羅東分局長江建忠，原任礁溪分局長，53歲，中央警大65期行政警察系畢業；新任礁溪分局長潘智強，原任彰化芳苑分局長，51歲，中央警大66期刑事警察系畢業；新任蘇澳分局長童寶賢，原任澎湖望安分局長，51歲，中央警大64期行政警察系畢業。
前主任秘書陳信璁調任新竹市警局主任秘書，前督察長施宇峰調任高雄市警局督察，前羅東分局長呂芳逸調任澎湖縣警局主任秘書，前蘇澳分局長楊迪光調任嘉義水上分局長，今天都已到新的單位報到。
林姿妙說，雪隧與蘇花改通車後，交通的便利吸引大量民眾假日來宜蘭遊玩，人車流量增加，盼望同仁加強維護交通秩序；過去縣警局在查緝毒品、防制詐欺的成績評比名列前茅，期勉同仁不要自滿，繼續兢兢業業掃蕩毒品犯罪與詐欺集團。
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