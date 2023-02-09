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陸軍成功嶺104旅步槍打靶膛炸 1助教受傷送醫
台中成功嶺陸軍104旅第二營今天在靶場打靶訓練時，因65K2步槍槍膛爆炸，造成助教手指紅腫、臉部輕微灼傷，經立即處置並送醫後並無大礙。陸軍表示，將進行調查檢討意外原因。
國軍十軍團指揮部表示，十軍團104旅今天上午實施步槍射擊期間，一把65K2步槍不明原因膛炸，致助教右手中指及射手右臉輕微紅腫及擦傷，人員均無大礙，已由醫務人員協助敷藥、包紮。
國軍十軍團指出，事件發生後，單位除立即停止射擊，主動聯繫家屬說明外，並由陸軍司令部納編專業人員，組成專案小組赴單位釐清肇因；後續將持恆強化槍枝檢整、彈藥鑑濾及安全防護等作為，以維訓練安全。
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