高雄九頭身警花「來真的」追毒犯單膝壓制　正面照曝光

高雄市警局少年隊追查少年毒品案，曾多次拍攝警方宣導片的「九頭身」警花王妍惠，這次走出鏡頭與同事扮演正妹閨蜜，逼真演技果然讓犯嫌轉移焦點，一舉查獲販毒集團的5名成員，王逮捕犯嫌時，還不懼對方近百公斤身材，單膝下跪協助同事壓制，成功讓他乖乖就範，全案警詢後，涉案５人依毒品危害防制條例罪移送法辦。

少年隊追查少年施用毒品案，針對毒品來源向上溯源，掌握楊姓、張姓犯嫌利用微信，以「茶飲」代號的群組透過軟體向外兜售毒咖啡包，為了規避警方查緝，張男等人還吸收3名中輟的少年，將其中1名少年的機車當作「行動倉庫」，選擇社區窄巷停放，待交易時再從「倉庫」出貨。

警方經多日跟監，掌握張嫌販毒集團的犯罪模式，日前報請檢察官指揮偵辦，但張嫌等人生性多疑，不僅「倉庫」位置會不定時停放，還會與另部機車交替使用，成員對於周邊環境敏感，一有風吹草動隨即取消交易。

少年隊幹員為了接近張嫌等人，日前見蒐證齊全，於是由偵查組刑警扮演公園大叔，在張嫌等人出沒地點「跳繩」掩護，另外再由王妍惠與另名女同事，喬裝成女閨蜜，在張嫌出沒地點聊天，等候逮捕時機。

上月31日下午3時許，張嫌旗下的少年出沒在警方埋伏地點，一群人見時機成熟，隨即一擁而上，其中逾百公斤的少年犯嫌，見警方上前追捕，還企圖逃逸，但隨即被優勢警力壓制在地。

經少年提供訊息，警方循線在張嫌等人的「行動倉庫」查獲咖啡包1012包、愷他命3小包（毛重共計3.47公克）、犯案手機共計12隻等證物，為了避人耳目，毒咖啡包還仿效飯店拋棄式洗髮精，期望藉此躲避警方盤查。

參與偵辦的王妍惠，單膝下跪壓制近百公斤犯嫌，壓制照片曝光後，引起熱烈討論。王是警專29期，身形高挑、纖細，雖然有著一張「娃娃臉」，但偵辦刑案已逾4年，辦案相當細膩，也是隊上開心果，面對壯漢也不畏懼。

王妍惠除了偵辦刑案外，也是高雄騎警隊一員，兼顧高雄觀光大使身分，也多次入鏡當主決，為少年隊、高雄市警局拍攝宣導影片，警方這次利用王的「娃娃臉」當掩護，成功轉移犯嫌焦點，一舉瓦解張嫌等人販毒集團。