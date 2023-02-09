暴力凌虐、河濱試槍囂張全PO上IG 5黑幫分子遭訴

幫派分子李睿璿因與涉入康友KY炒股案的盤商黃耀弘間有投資糾紛，竟夥同竹聯幫文仁會分子林坤陵等4人，將黃男強押至卡拉OK暴力毆打後，揚言要黃男剁手指抵債，後來黃男趁就醫時，開車直奔警局求救。檢警查出，李男不僅將凌虐黃男影片PO上個人IG，上面甚至還有他河濱試槍和持槍威脅另名土地仲介的犯罪影片，今依強盜、妨害自由等罪起訴李、林等5人。

去年6月間，李男為了索討先前投資黃男卻虧損的數千萬元，找來林男等人，將黃男強押至新北市新店區某卡拉OK，暴力毆打黃男，期間李男也拍下凌虐黃男的種種過程，直接PO上自己IG，耍狠讓身邊的人知道惹到他的下場。

後來黃男家人發現黃男近2天未回家，報警列為失蹤人口協尋，李男等人於是暫時釋放黃男讓其就醫，並前往新北市板橋區某派出所露面藉以銷案，實際上卻全程開車尾隨、監控。黃男發現甩不掉李男一夥，趁機將車直接開進北市信義區另間派出所求救。