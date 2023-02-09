影／毒販躲社區大樓 遇警攻堅 毒品丟桌上忙躲藏仍被逮
徐姓男子藏身新北市三重區一處社區大樓涉嫌販毒，新北市刑大幹員日前破門攻堅，徐將毒品丟桌上忙躲藏仍被逮，警方當場查扣一大包海洛因，重約80公克，黑市價約80萬元，警詢後移送新北地檢署偵辦，警方並將溯源追查毒品上游來源。
新北市刑大偵一隊今年一月中接獲線報，疑似有毒販藏身在社區大樓內分裝毒品從事販毒，並在家門口裝設監視器監控住家周遭環境，警方經過長期蒐證並掌握相關事證，鎖定徐姓男子（59歲）涉案，報請新北地檢署檢察官指揮，一月中持搜索票前往三重區大智街一處社區大樓查緝。
擁有跆拳道三段實力的市刑大員警盧宥丞持破門工具強勢攻堅，當警方破門入內時，徐男正在客廳分裝毒品，聽到巨響急忙躲藏至雜物間內，卻忘記收拾放在桌上的毒品，當場查獲海洛因80公克、手機、分裝袋等證物，同時連監視器主機一併查扣。警詢後依毒品罪嫌移送新北檢方偵辦，並將溯源追查毒品上游來源。
新北市刑大表示，全全力持續掃蕩毒品犯罪，落實推動「清源專案2.0」政策清除社區治安毒瘤，並與檢調合作，全力打擊毒品犯罪，淨化社會治安。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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