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男子駕車違規謊稱急載客 南警盤檢出大量毒品法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市35歲李姓男子今天凌晨駕車行經成功路與臨安路口，停等紅燈時超越停止線，被巡邏員警發現攔查，李辯稱駕駛多元計程車，趕著要載客人才紅燈越線違規，但警方查出他開的車是一般轎車非紅牌計程車，進一步在車內發現K他命71公克，毒品咖啡包200包重633公克，警詢後毒品危害防制條例罪嫌送辦，並擴大追查毒品來源。

台南市警二分局中正派出所員警，今天凌晨零點30分巡邏經過成功路與臨安路口時，發現李姓男子（有毒品前科)駕駛1輛轎車停等紅燈時超越停止線，李且發現員警後急欲迴轉離開，仍被員警攔下。

李自稱駕駛多元計程車，趕著要載客人才紅燈越線違規，攔下盤檢過程再三以客人催促為由拜託員警可否加快，神情態度緊張，員警提高警覺，並運用技巧要他提示叫電話通訊來看時，其又無法提出客人訊息而馬上啞口無言。

員警以手電筒照射下，在駕駛座車門旁發現1包透明塑膠袋，內竟放有32小包K他命重71公克，又在中央扶手置物箱內方查獲毒品咖啡包200包重633公克，經帶回毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品反應，警詢後將李嫌依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

據了解，李供稱毒品都是自己使用，供詞避重就輕，警方懷疑他的說詞，將進一步查證釐清。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

李姓男子駕車違規被南警查獲涉嫌持有毒品法辦。記者黃宣翰／翻攝
李姓男子駕車違規被南警查獲涉嫌持有毒品法辦。記者黃宣翰／翻攝
南警查獲李姓男子涉嫌持有200包毒品咖啡包。記者黃宣翰／翻攝
南警查獲李姓男子涉嫌持有200包毒品咖啡包。記者黃宣翰／翻攝

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