懷疑前妻結交男友持刀刺傷 男子入所監護2年

楊姓男子因懷疑前妻結交男友且前一天未返家而起疑，前年1月底口角後，楊持刀刺入其腰際致脾臟撕裂傷，前妻呼救時遭摀住口鼻作勢要再刺，經前妻不斷安撫、懇求才收手，一審認他犯殺人未遂罪判7年，經鑑定行為當下辨識能力顯著降低，二審改判2年8月，令入相當處所監護2年。

檢警調查，楊與前妻離婚後，仍與兒子及媳婦同居台南住處。他因長期懷疑前妻結交男友，且前一天前妻未返家更加起疑，前年1月30日凌晨4時30分許在1樓質問前妻後，發生口角。楊一時氣憤，高舉事先備妥的尖刀衝向前妻。

前妻雖拖拉現場的嬰兒座椅阻擋並逃跑閃躲，楊仍緊追在後，並抓住前妻正面持刀朝其左後側腹部刺入1刀，深達4至5公分，致前妻受有腹部穿刺傷併脾臟撕裂傷。前妻遭刺後因逃跑滑倒在地，向兒子呼救，楊見狀又摀住其口鼻，持續手握尖刀作勢要再刺，前妻因血流不止，不斷言語安撫、懇求，楊情緒才逐漸緩和，持刀返回2樓房間休息。前妻隨即摀住傷口上至2樓向兒子求救，由兒子駕車載至醫院救治。

楊否認有殺人犯意，他辯稱，本來就不想要殺她，只是拿刀嚇嚇她，不是要刺她，因為她跑到左邊，當時情緒不穩，要去抓她的肩膀，不小心就刺傷她，「我沒有要讓她死的意思，不然我就不用拿刀，直接勒脖子就好了」。

律師指出，告訴人遭刺傷後，尚能自行走上樓向兒子求救，在經過十幾分鐘車程，抵達成大醫院後，也是自行步入急診室就診，並向醫生說明其所受傷勢及緣由，可見其意識應屬清楚，生命跡象也尚屬平穩。

台南高分院合議庭指出，依病歷資料顯示，楊刺擊過程用力之猛，以致告訴人的傷口深度已非淺層傷勢，而是深入腹腔臟器深處。且刺中前妻腹部後，並未立即鬆手，仍繼續持刀作勢要刺擊，又摀住其口鼻，企圖使其無法呼救，及揚言要讓前妻死，致人於死意念甚為強烈，雖因前妻不斷以言語安撫及懇求後，楊最終選擇放過前妻。

楊於精神鑑定時自述，曾有施用安非他命，之後因出現睡眠困擾，聽到耳邊有聲音說警察要來抓自己，懷疑前妻與他人在一起等情形，因而至醫院就診，就醫後即停用安非他命，停用後3個月便不再有幻聽干擾。鑑定報告認為，楊行為時，其辨識行為違法之能力及依其辨識而行為之能力，均已有顯著減低。