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影／土城警執行清源專案 清查出租套房逮2通緝還持毒
新北市土城警方日前執行清源專案，清查轄內出租套房逮捕陳姓及吳姓2名因案遭通緝男子，其中吳男還涉嫌持有毒品。警詢後將二人依法解送歸案，吳男涉嫌持有毒品部分另依毒品罪嫌送辦。
警方日前接獲民眾反映，土城區青雲路一處出租套房出入人員複雜，且時常有怪味，為落實「清源專案2.0」及「社區警政再出發」工作，執行現地查訪，確認該處出租套房十分可疑，本月4日上門查緝。
警方當場查獲違反廢棄物清理法及洗錢防制法遭通緝犯的陳姓男子（39歲），和毒品及竊盜通緝犯吳姓男子（43 歲），警方並在吳男房間內發現安非他命、安非他命吸食器2組及毒品咖啡包，警詢後將二人依法解送歸案，吳男涉嫌持有毒品部分另案依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。
土城警分局提醒民眾如有發現不法情事，可撥打110報案專線，或就近至警察機關提供犯罪情資，共同一起打擊犯罪。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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