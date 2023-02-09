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影／台中商旅淪毒窟 警撞破毒鴛鴦用「下體」吸食器

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市刑大在去年間獲報，有毒犯藏身在北區商旅套房內，從事不法，經蒐證後前往查緝，當場查獲張姓男子等涉案5人，查扣市價破百萬的毒咖啡成品、半成品，搜索時發現，涉案鄭姓情侶共用男性「下體」造型的吸食器，鄭男還稱「比較有FU（感）」，讓警愕然，全案近日偵結起訴。

台中市刑大偵一隊在去年間，透過友善通報網的情資發現，36歲張姓男子疑在北區商旅套房內，從事不法犯行，全案報請檢察官指揮後，與第二警分局成立專案小組偵辦。

去年7月間，動員警力前往搜索，當場在房間內，查獲扣毒品咖啡包2212包（重5062公克）、半成品706包（1482克）、安非他命4包（重8.6公克）、毒品包裝袋11840張、封口機1台、點鈔機1台及手機9支等贓證物，初估毒品市價超過百萬元。

專案小組行動時，藏身在其他房間的同案共犯43歲黃男、28歲鄭男、25歲黃男等人，見警敲門時心虛，從窗戶房間脫逃後，一路攀爬到1樓，但仍被在現場埋伏的警員查獲，也在3人身上查獲海洛因8包（重4.3公克）、安非他命50包（重18.5公克）、大麻花2包（重0.6公克）、大麻種籽4顆及手機1支等贓證物。

警方搜索時發現，現場有一具以男性生殖器為造型的吸食器，警詢何人所有時，鄭男辯稱，該具吸食器是他與同案的28歲黃姓女友共享使用，還稱用該吸食器，「比較有FU（感覺）」，一番辯詞，讓警無言。

全案是鄭男等人在商旅房間內，從事分裝毒品的不法犯行，經後續追查後，再帶到涉案葉女、林女到案，經移送後，先羈押鄭男、林女，其他涉案人因涉他案遭判刑，已解送發監，全案在近日由台中地檢署偵結，依毒品罪起訴鄭男等人。

台中市刑大呼籲，新興毒品無論是咖啡包或是果汁包，經常以精美又新潮的包裝吸引年輕人目光，使用者在不清楚毒品劑量與成分，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，且猝死風險極高，切勿因一時好奇而嘗試，另製造販賣毒品更是罪加一等。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中市鄭姓男子等人藏身北區商旅，從事分裝毒品不法，警方去年收網抓人，查獲市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子等人藏身北區商旅，從事分裝毒品不法，警方去年收網抓人，查獲市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子等人藏身北區商旅，從事分裝毒品不法，警方去年收網抓人，查獲市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子等人藏身北區商旅，從事分裝毒品不法，警方去年收網抓人，查獲市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子等人藏身北區商旅，從事分裝毒品不法，警方去年收網抓人，查獲市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子等人藏身北區商旅，從事分裝毒品不法，警方去年收網抓人，查獲市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子等人藏身北區商旅，從事分裝毒品不法，警方去年收網抓人，查獲特殊造型的吸食器。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子等人藏身北區商旅，從事分裝毒品不法，警方去年收網抓人，查獲特殊造型的吸食器。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子等人藏身北區商旅，從事分裝毒品不法，警方去年收網抓人，查獲市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市鄭姓男子等人藏身北區商旅，從事分裝毒品不法，警方去年收網抓人，查獲市價破百萬毒品。記者陳宏睿／翻攝

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