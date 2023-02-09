男子遇警堅不講身分 警方一查原來通緝又攜毒
高雄黃姓男子搭朋友的轎車，因夜裡違規停車遇警方盤查，他卻不願配合員警查身分，經警方帶回派出所查身分資料，不但發現他因案通緝，也在他隨身袋子內搜出毒品，全案由警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
據了解，2月6日晚間，54歲的黃姓男子搭朋友的轎車，停在高雄市小港區沿海一路的人行道上，高雄市警小港分局小港派出所員警上前盤查他們，他朋友馬上拿出身分證，供警方查證資料，但他硬是不願提示身分證，也不願說出身分證字號供查，才令員警起疑。
員警問黃姓男子身分資料，發覺他總是支吾其詞，員警乾脆要他一同回派出所查證身分，到派出所後一比對指紋後，查出他確實身分，便發覺他涉竊盜案，去年12月經高雄地檢署通緝。
警方對他附帶搜索身上所帶物品，在他隨身的小袋子裡，發現3小包海洛因，立即依違反毒品危害防制條例查辦他，並將他解送歸案。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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