快訊

指導教授變「包工頭」 研究生辛苦成果被陌生學者掛名捧去

NBA／重磅三方交易！傳衛少到爵士、羅素回湖人、康利去灰狼

中國也曾兩度用戰機擊落間諜氣球 靠殲-6與殲-10C完成艱鉅任務

男子遇警堅不講身分 警方一查原來通緝又攜毒

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄黃姓男子搭朋友的轎車，因夜裡違規停車遇警方盤查，他卻不願配合員警查身分，經警方帶回派出所查身分資料，不但發現他因案通緝，也在他隨身袋子內搜出毒品，全案由警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，2月6日晚間，54歲的黃姓男子搭朋友的轎車，停在高雄市小港區沿海一路的人行道上，高雄市警小港分局小港派出所員警上前盤查他們，他朋友馬上拿出身分證，供警方查證資料，但他硬是不願提示身分證，也不願說出身分證字號供查，才令員警起疑。

員警問黃姓男子身分資料，發覺他總是支吾其詞，員警乾脆要他一同回派出所查證身分，到派出所後一比對指紋後，查出他確實身分，便發覺他涉竊盜案，去年12月經高雄地檢署通緝。

警方對他附帶搜索身上所帶物品，在他隨身的小袋子裡，發現3小包海洛因，立即依違反毒品危害防制條例查辦他，並將他解送歸案。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

黃姓男子（右）堅持不說出身分，經帶回派出所查出通緝又涉嫌持有毒品。記者林保光／翻攝
黃姓男子（右）堅持不說出身分，經帶回派出所查出通緝又涉嫌持有毒品。記者林保光／翻攝

延伸閱讀

影／囂張球棒隊！ 林口「近30喪屍」在派出所附近瘋狂砸車

竊盜通緝犯騎單車閒逛 遇警盤查落網

影／內急K男急衝超商廁所 再「拉」一把...出來滿臉白粉衰遇警

越籍逃逸移工遇警要逃 被捕後反而開心笑了

相關新聞

影／新北林口喪屍球棒隊出沒！ 囂張砸車、狼狽被逮

新北市林口區昨天凌晨發生球棒隊如喪屍般，當街砸車滋事。警方昨晚兵分多路於桃園、蘆竹、中壢、八德逮捕方、郭等23人，只見眾...

詐騙成國安問題 林右昌：跨部會打擊

虛擬貨幣成詐騙洗錢工具，民進黨立委昨呼籲盡速確定主管機關，明確化虛幣的法律定位，別讓台灣變洗錢詐騙天堂。內政部長林右昌表...

住家遭斷水電瓦斯 新北夫妻雙亡死因待解剖確定

新北市土城區延和路內一處民宅，昨晚發生一對五旬夫妻陳屍家中的悲劇，且家中還被斷水斷電斷瓦斯，死亡原因疑因開計程車的丈夫因...

苗警開8槍逮三義拒捕男 驚險過程曝光

63歲吳姓男子昨天在苗栗縣三義鄉八股路兩度涉嫌衝撞警車被逮，警方追緝過程曝光，全案警方今天下午依妨害公務、毀損及公共危險...

女大生遭男刺死「胸部塌陷」家屬喊告 手機將還原

27歲水電工汪姓男子，疑與20歲李姓女大學生感情糾紛，前晚於她的嘉義市住處外面爭吵，他涉持水果刀猛刺，再直奔回桃園八德區...

視察刑事局宣示打詐決心 林右昌：詐騙是國安問題！

內政部長林右昌今天前往刑事警察局視察警方打擊詐騙犯罪成果及慰勉有功人員，林右昌表示，詐騙已經演變為結合暴力、科技、金融等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦