影／新北林口喪屍球棒隊出沒！ 囂張砸車、狼狽被逮

新北市林口區昨天凌晨發生球棒隊如喪屍般，當街砸車滋事。警方昨晚兵分多路於桃園、蘆竹、中壢、八德逮捕方、郭等23人，只見眾煞趴地就逮，沒了當日滋事囂張氣焰，警詢後依妨害秩序、毀損移送法辦。

經調查，潘姓男子（21歲、經營八大行業）其底下一名小弟（綽號小林），向方男（21歲、服務業）借了30萬元，方男多次向小林索討欠債未果，兩人隔空嗆聲，讓方男相當不滿。

昨天（8日）清晨，方男找來天道盟正義會郭男（25歲、服務業），號召旗下小弟，分乘多輛汽車，前往潘男位於新北市林口區福林路據點砸車洩憤。只見眾煞猶如喪屍般亂棒揮砸，當場將潘男座車砸爛，前後僅不到1分鐘，逞凶後旋即揚長而去。

林口警方獲報，組成專案小組，經調閱沿路監視器畫面，鎖定從桃園地區眾煞。昨天（8日）晚上6時起，陸續至桃園市平鎮、中壢、桃園區逮捕方姓主嫌、楊姓、單姓、鄭姓、鞠姓、郭姓（天道盟正義會成員）、2名林姓男子，後續又逮補另7嫌。只見眾煞遇警，各個乖乖趴地就逮，沒了當時揮棒滋事的囂張氣焰。

偵詢時，方姓主嫌辯稱，是因為不滿潘男小弟積欠30萬元債務不還，才會找來天道盟成員郭男，號召小弟砸車洩憤。另有小弟聲稱，事發時有聽到，據點內一度傳出多聲槍響，警詢後後依妨害秩序、毀損等罪嫌將到案15嫌移送法辦，並持續追緝其他共犯到案。