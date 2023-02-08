苗警開8槍逮三義拒捕男 驚險過程曝光

63歲吳姓男子昨天在苗栗縣三義鄉八股路兩度涉嫌衝撞警車被逮，警方追緝過程曝光，全案警方今天下午依妨害公務、毀損及公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押，以維護地方安寧。

苗栗警察分局三義分駐所昨天下午2點多接獲報案，吳男停車在三義鄉水美街阻礙交通，員警往處理，吳男上車駕車離開，警方尾隨吳至八股路住家前，吳突然衝撞警車，輪胎高速轉動，現場揚起大片白色煙霧。

警方表示，員警朝吳男所駕休旅車輪胎射擊4發子彈，吳拒檢並駕車沿台13線往銅鑼鄉方向逃逸，員警通報攔截圍捕，沿途尾隨該車伺機攔查，車輛開至銅鑼外環道後折返往南，約繞行14公里後，再次返回住家附近，員警上前要求下車受檢時再次衝撞，員警開槍射擊4發子彈，休旅車衝撞巡邏車後翻覆，警方擊破車窗逮人。

警方追緝過程驚險，3名警員及吳男均僅受擦挫傷無生命危險，今天下午依妨害公務、毀損及公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，警方說，吳男多次滋擾民眾，早已是地方頭痛人物，昨天涉嫌毀損警方巡邏車、畏罪衝撞警方及危險駕駛等行為，造成人心惶惶，建請法院羈押。