女大生遭男刺死「胸部塌陷」家屬喊告 手機將還原

27歲水電工汪姓男子，疑與20歲李姓女大學生感情糾紛，前晚於她的嘉義市住處外面爭吵，他涉持水果刀猛刺，再直奔回桃園八德區住處大樓墜落身亡。檢警相驗認為身中12刀，今天解剖，發現李女胸部刺傷造成「肺塌陷」，是致命原因。汪雖已死亡，警方仍將依殺人罪嫌函送法辦。

嘉義地檢署今解剖發現，李姓女大學生因胸部刺傷導致出血，肺塌陷，導致急性呼吸衰竭。

據了解，李女的家人並不知道有汪姓男子存在、不清楚女兒有交男友，相當悲痛難接受，表明要提告追究汪姓男子的刑責，也要民事求償。

檢方將簽分「偵字」案，不過汪已死亡，認定犯殺人罪嫌，最後將做「不起訴處分」，至於民事部分，恐怕從汪的遺產取償，犯罪被害人保護協會則協助家屬，申請犯罪被害人補償。

汪姓男子前晚10點半左右，到李姓女大生嘉市嘉北地區住家旁的空地，持刀猛刺使她鮮血直流，倒地不起後，開車趕回桃園八德區租處，直接上到頂樓19樓，昨凌晨50分墜落身亡。

由於沒有監視器拍到行凶過程，檢警從汪姓男子車上的包包，搜出水果刀，還留有血跡，車上也有些許血漬痕跡，桃園市警局鑑識中心採證，比對李女家人DNA，若吻合，加上汪姓男子車輛有前往案發空地的畫面，幾乎能認定他犯案。

不過警方依然扣回汪姓男子、李姓女子的手機，釐清究竟「感情糾紛」為何，來佐證汪姓男子動機；經初步檢視，兩人手機通訊軟體的對話，暫無異常，會進一步還原，檢視有無刪除。

汪姓男子家屬表示，去年12月起看過李姓女大生，大約每1、2周會到桃園找汪，甚至汪的家族親友辦婚宴，李姓女大生也有出席，但不清楚兩人有無糾紛。