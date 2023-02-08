視察刑事局宣示打詐決心 林右昌：詐騙是國安問題！

內政部長林右昌今天前往刑事警察局視察警方打擊詐騙犯罪成果及慰勉有功人員，林右昌表示，詐騙已經演變為結合暴力、科技、金融等新型態犯罪，更因詐團不斷找年輕人加入，更成為國安問題，目前已經在修法要提升刑責及法律漏洞，跨部會打擊詐騙犯罪。

林右昌表示，打詐不只是警方工作，未來將結合內政部民政、社政單位，深入社區強化反詐宣導，他日前和教育部長潘文忠詳談，希望讓反詐觀念如同反毒一樣深入校園，展開跨部會宣導及打詐力度。

林右昌說，民眾看到有些法院的詐騙判決，認為為何刑度這麼輕？這是因為詐團都找年輕人當共犯，法官看到年輕人犯罪，難免會想給年輕人一個機會，但不可否認目前法律仍有漏洞，因此相關單位正研擬修法，提升詐騙犯罪刑度與漏洞。

台中市及雲林縣警方破獲詐騙案，今天也在現場公布破獲過程。台中市警方發現賴姓犯嫌等人，假冒大陸人民檢察院詐騙276名大陸民眾、不法獲利達新台幣1300萬餘元，警方破獲機房，並陸續逮捕犯嫌，犯罪成員多為25歲左右的年輕人，查扣不法所得50萬餘元。

雲林縣則有一名國小女老師，遭歹徒以假檢警設局，被騙88餘萬元，雲林縣警方調閱相關跡證，發現號稱「張天師詐騙集團」，手法、成員橫跨海峽兩岸，大陸地區以許姓男子為首，負責機房詐騙，台灣地區以趙姓男子為首，吸收未成年男女作為旗下成員，以車行為掩飾，實際從事面交、收取贓款，轉成虛擬貨幣後匯到大陸。

警方陸續逮捕集團台灣首腦趙姓男子（36歲）、幹部陳姓男子（22歲）、謝姓、江姓、洪姓少年及王姓少女等11人到案。趙嫌、幹部陳男、林男、賴女羈押禁見。

刑事局指出，行政院結合內政部、國家通訊傳播委員會、金融監督管理委員會、法務部及各協辦機關組成「打詐國家隊」，並籌劃包括「識詐」、「堵詐」、「阻詐」、「懲詐」等4個執行面向的打詐策略。

刑事局及林右昌指出，自去年7月訂頒打詐行動綱領後，到今年1月底，共查獲詐欺集團1077件、逮捕10024名犯嫌，查扣不法所得19億餘元。