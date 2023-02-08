冷血女兒菜刀刺死媽媽 拿手機拍遺體數落…自首判8年

台中吳姓女子不滿洪姓母親跟她要錢、碎念，去年5月拿30公分菜刀從後刺穿母親胸腔、肺害斃命，犯後還冷血拿手機邊拍母遺體邊數落，吳犯後主張思覺失調求減刑，但法院認為其辨識行為能力並無下降，考量符合自首要件，減刑後依殺害直系血親尊親屬罪判吳女8年，可上訴。

台中地院查，吳女雖主張思覺失調無法控制自己行為，但衡量相關鑑定、證據，認為她當時並無辨識行為違法能力顯著降低情形，不適用刑法第19條減刑要件。

法院也認為，吳女殘忍殺害母親，顯無可憫恕，不依刑法第59條減刑，但考量她犯後自首予以減刑，認定吳女具有殺人不確定故意，依殺害直系血親尊親屬罪，判吳女8年。

台中地檢起訴指出，吳女（34歲）平時跟媽媽同居西屯公寓，但不滿母親常跟她要錢，去年5月29日下午5點多吳出門前媽媽又再度跟她索討金錢，吳拒絕又認母親碎念起衝突，她竟衝進廚房拿了把30公分菜刀和媽媽拉扯。

母女肢體衝突時吳畫傷自己手掌，又趁對方要回房間時從後猛刺，當場刺穿媽媽胸腔、肺部，造成大量出血，吳行凶後還手機錄影，一邊數落對方長期要錢、對家人不聞不問後才打110、119報案並表明弒母，消防員緊急將洪婦送醫到院前就已死亡，吳則留在現場向警方自首。

檢方訊時，吳雖坦承持刀刺母、用手機錄影，但矢口否認有殺害母親的犯意，主張自己罹有思覺失調症，無法控制自己行為，並以精神抗辯主張以刑法第19條減刑或免刑。

法醫解剖鑑定指出，洪婦左後肩遭女兒持刀猛力刺入，刺穿肺部、切斷肺動脈，創徑達18公分，造成至少600毫升血塊血水留在體內，最終因大量失血休克死亡。