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台南育平派出所長走馬上任屢破案 警分局加菜表揚

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警四分局育平派出所長吳尚謙自今年1月到任後，屢屢偵破重大案件，除1月初帶班破獲的擄人勒贖謊報案外，更破獲6人揮刀鬥毆案等重大刑案，昨天帶班巡邏，查獲許男姓男子等3人持有K他命案，分局長王子雄為鼓勵有功幹部與員警，昨晚訂購披薩慰勞員警表現。

育平所員警昨天凌晨零點45分巡邏時，在安平區國平路一帶發現一輛轎車停在路邊，形跡可疑，因此上前盤查，查扣K盤2只、三級毒品K他命1小包(1.90公克)、二級毒品安非他命吸食器1組，警詢後將許姓男子（29歲）依違反毒品條例函送裁罰。

警方說，育平派出所長吳尚謙自今年1月到任後，多次偵破重大案件，除月初破獲的擄人勒贖謊報案外，更破獲他轄通報緊急協尋案、6人揮刀鬥毆案等重大刑案，這次帶班巡邏，最終查獲違禁毒品與吸食器。

育平派出所在所長吳尚謙帶領下，阻止街頭鬥毆及快速尋獲通報緊急協尋對象，吳帶班辦案能力表現亮眼，分局長王子雄為鼓勵有功幹部與員警，指示訂購披薩來慰勞肯定員警線上主動出擊的表現，表達對有功同仁的付出與感謝。

台南市警四分局育平派出所多次破案，警分局訂購披薩慰勞員警表現。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局育平派出所多次破案，警分局訂購披薩慰勞員警表現。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局副分局長吳秉蒼（左2），頒發破案茶給育平派出所員警，由所長吳尚謙（右2） 代表接受。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局副分局長吳秉蒼（左2），頒發破案茶給育平派出所員警，由所長吳尚謙（右2） 代表接受。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局育平派出所員警認真盤查 ，在車上查獲少量安非他命。記者黃宣翰／翻攝
台南市警四分局育平派出所員警認真盤查 ，在車上查獲少量安非他命。記者黃宣翰／翻攝

毒品 鬥毆 幹部

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