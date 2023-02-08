台南育平派出所長走馬上任屢破案 警分局加菜表揚

台南市警四分局育平派出所長吳尚謙自今年1月到任後，屢屢偵破重大案件，除1月初帶班破獲的擄人勒贖謊報案外，更破獲6人揮刀鬥毆案等重大刑案，昨天帶班巡邏，查獲許男姓男子等3人持有K他命案，分局長王子雄為鼓勵有功幹部與員警，昨晚訂購披薩慰勞員警表現。

育平所員警昨天凌晨零點45分巡邏時，在安平區國平路一帶發現一輛轎車停在路邊，形跡可疑，因此上前盤查，查扣K盤2只、三級毒品K他命1小包(1.90公克)、二級毒品安非他命吸食器1組，警詢後將許姓男子（29歲）依違反毒品條例函送裁罰。

警方說，育平派出所長吳尚謙自今年1月到任後，多次偵破重大案件，除月初破獲的擄人勒贖謊報案外，更破獲他轄通報緊急協尋案、6人揮刀鬥毆案等重大刑案，這次帶班巡邏，最終查獲違禁毒品與吸食器。