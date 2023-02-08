分屍媽媽 開庭竟還嫌一問一答「太過幼稚」 要法官回他文

患妄想型思覺失調症的朱姓男子2021年9月5日弒母，分屍4袋丟進社區垃圾子母車，警方查出朱殺害母親，他卻稱家中血跡是「殺大豬」所留下，新竹地方法院依殺直系血親尊親屬、遺棄屍體罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。台灣高等法院7日開訊問庭，朱卻希望法官閱讀完他的文章再回文，還說在法庭上以問答方式進行「太過幼稚」。

28歲的朱姓男子父親早逝，他與母親（55歲）相依為命，朱有傷害前科，2020年入住安養之家，案發當天被母親接回家。事發隔天，因朱的手腳割傷、手指開放性骨折而到醫院就醫，院方評估要動手術，聯繫家人簽立同意書卻找不到朱母，通知朱的舅舅到醫院。

同年月7日上午，朱的舅舅到姊姊住處查看，發現客廳有大量鮮血，向警方報案；朱當時還在醫院，稱血跡是自己受傷造成，博取舅舅和警方信任，10日他卻逃院回家，找清潔公司清理現場。舅舅接獲醫院通知朱逃院，再次報案，當天到朱的住處將他強制就醫。

因朱母始終未出現，警方懷疑起朱，除派員到醫院戒護，調閱社區監視器卻發現朱母5日晚間返家後就沒出門，6日朱拖4包黑色垃圾袋至社區1樓垃圾子母車丟棄，垃圾已被載往焚化爐。警方研判朱弒母且分屍。

鑑識人員在朱的住處浴室排水孔挖出疑似人體組織，朱否認殺人，稱現場血跡是殺大豬所留下。

朱母曾在雜記裡寫道「我不敢與兒子住在一起，雖然我疼愛憐惜，他有殺我的想法，過去有種種惡劣行為，實際上我力氣比他小，無法對抗他的破壞行為。」證明被害人在案發前一面照料兒子，卻又擔憂暴力，情感、互動糾結。

新竹地院審理時，朱表示若不推稱是「殺大豬」，可能被判死刑、無期徒刑，他非常害怕，還說因母親「滅絕我的未來」，他走投無路只好大義滅親，「我殺媽媽真的就是被媽媽逼的」。竹院認為朱手段凶殘且計畫性弒母，但因他罹患思覺失調症，判他無期徒刑。

因羈押期28日屆滿，高院7日開訊問庭。朱表示寫了很多書狀給法官，認為法官應好好調查刑法第57條1至10項的科刑基礎，這對替他減輕刑度有幫助。朱聲稱母親從小對他施暴，他長大反制，法官詢問母親是如何對他施暴？朱卻答稱「小時候成績差、沒禮貌」會被母親「打1下」，法官質疑朱在合理化自己的行為。