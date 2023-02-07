台中攝影師淪彩券行搶匪 台中地院深夜裁定羈押

台中市洪姓男子是攝影師，因博弈、炒股欠下500萬元債務，昨天鋌而走險，持刀搶南屯區一家彩券行，得手20萬元，逃往新加坡，今天在桃園機場落網，台中地檢署今晚認定涉強盜等罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押，台中地院今天深夜11時許，裁定羈押。

台中地檢署表示，洪姓男子涉犯竊盜、加重強盜罪，所涉為最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，且有事實足認有逃亡、滅證及有反覆實施之虞，爰向法院聲請羈押，經法院審理後，已裁定羈押。

據透露，洪男擅長極限直排輪，還曾擔任國手，多年前參加亞洲直排輪比賽，獲得冠軍，也因將直排輪與攝影結合，獲得藝人邀請合作，拍攝MV，還因此而獲得媒體採訪，成為新聞人物，但沒想到如今卻因債務，淪為罪犯，而再度躍上媒體版面。

據透露，洪男會選擇逃亡新加坡，主因是洪男擔任攝影師工作，曾去過新加坡，加上洪男嗜賭，此次犯案後，又飛往新加坡，除了製造短點之外，也在新加坡的賭場博弈，因此返台落網時，身上持有的台幣3.2萬元、新加坡幣8050元（合台幣約18.2萬元），還超過昨天在彩券行行搶的金額。

經查，涉案38歲洪姓男子沒有類似前科，租屋在南屯區文心南路一帶，洪疑因投資、博弈欠下500萬元債務，因此規畫行搶南屯區永春東路營業到凌晨的彩券行，洪男在4日凌晨，曾在該彩券行購買彩券，買完後步行返家。

洪男先在前天晚間9時許，前往台中高鐵站附近，在高鐵站行竊一輛機車後，將機車騎往南屯區犯案，而洪男在犯案前，還先在高鐵廁所內變裝。

洪男之後在昨天凌晨零時許，持刀進入店內威嚇女店員後，女店員嚇得逃出店外，以電話聯絡彩券行老闆娘報警，洪男則是搜刮店內櫃台現金約20萬元後，騎機車逃逸，過程不到一分鐘。

警方調閱監視器追查，發現洪男將機車棄置在南屯區建國路、精誠南路一帶，也將作案用的刀械、安全帽棄置在附近大排，隨後搭乘計程車前往新竹，再換計程車前往桃園機場，接著在6日清晨搭機前往新加坡。