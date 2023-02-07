台大副教授駕車遇球棒隊 警掌握特定對象偵辦

台大副教授徐丞志今晚表示在學校周邊駕車遭擋道而鳴按喇叭，對方竟拿出球棒示意打人且口出惡言。北市警方對此表示，經調閱監視器已掌握特定對象，將依法偵辦。

徐丞志今晚在臉書發文指出，「台灣大學週邊也有『球棒隊』出沒，請大家注意」，表示今晚6時許自台大校園邊的辛亥路上駕車要右轉進台大新體育館地下停車場室停車，當時有輛銀白色汽車停在辛亥路上、擋住右轉道，因下班車流大，他不得以鳴按喇叭示意對方移車。

他說，銀白色汽車轎車駕駛移車後，竟從後座拿出球棒示意要打人，且口出惡言，雙方對視一段時間後，男駕駛才離去；他認為，在台大校園週邊也會遇到「球棒隊」，真的是匪夷所思、治安敗壞。

對此，轄區台北市警察局大安分局今晚透過新聞稿說明，涉案男駕駛持球棒下車於空中揮舞約10秒後離去，並未碰觸徐丞志及其車輛，徐丞志是擔心校園安全而報警。

大安分局說，經調閱監視器查看，已掌握特定對象，將依法偵辦。