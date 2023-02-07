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台中彩券行搶匪落網 前直排輪國手疑欠債犯案

中央社／ 台中7日電

台中市南屯區某彩券行昨天遭黑衣男子闖入搶走現金20萬餘元，警方今天前往桃園機場將搭機回台的洪姓男子逮捕到案，洪男被發現曾經是直排輪國手，疑因欠債鋌而走險。

台中市警察局第四分局表示，位於南屯區永春東路某彩券行昨天凌晨店員正準備打烊時，突遭一名身穿黑衣黑褲、頭戴全罩式安全帽的男子手持不明袋子及疑似刀械闖入，並直衝櫃台，店員受到驚嚇奪門而出，黑衣男子隨即搜刮櫃台現金約20餘萬元後，騎乘機車往烏日方向逃逸。

第四分局接獲店家報案，立即派遣警力封鎖現場，由鑑識小隊前往採證，另調閱周邊路口監視器，鎖定犯嫌逃逸方向，並於烏日高鐵站附近尋獲作案車輛。

警方經擴大調閱逾千支監視器鏡頭，逐一過濾交叉比對後鎖定洪姓男子涉案，經分析後發現洪男於5日晚間9時許抵達高鐵站，並於附近竊取機車騎乘到彩券行犯案後，旋即變裝北上桃園機場搭機出境前往新加坡

警方鎖定洪男身分，今天上午6時許洪男搭機入境時予以逮捕。經了解洪男疑因日前投資失利慘賠欠下百萬債款，因此鋌而走險，全案依法移送法辦。

據警方了解，洪男曾是直排輪國手，在極限運動界小有名氣，還曾擔任攝影師幫多名藝人拍照，也因為過去曾多次前往新加坡從事拍照工作，因而在犯案後，前往新加坡意圖做為斷點，避免警方追緝。

警方指出，研判洪男前往新加坡還曾到賭場博弈，洪男今天落網時身上除持有新台幣3.2萬元，還有折合新台幣約18.2萬元的新加坡幣8050元，合計共21.4萬元，金額超過在彩券行行搶的數目。

彩券行 桃園機場 新加坡

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